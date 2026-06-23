浙江七旬翁狂食香蕉補鉀險送命！日食4條香蕉致高鉀血症入ICU

香蕉營養豐富且富含鉀元素，但長期病患者盲目進食隨時引發心臟停頓致命！浙江寧波1名70歲患有高血壓多年的張姓老伯，因感到身體乏力、手腳軟弱，誤以為自己「缺鉀」，遂每日進食3至4條香蕉進行「食補」，連續半個月後非但不見好轉，反而引發重症高鉀血症，血鉀濃度高達危急值，需緊急送入急症科深切治療部（ICU）搶救，險些引發心臟停頓。醫生警告，長者及慢性病患者切勿盲目以自身生活經驗選擇食物進補。



浙江寧波1名70歲患有高血壓多年的張姓老伯，為了補鉀日食4條香蕉持續半月，引發重症高鉀血症。（AI生成圖片）

日食4條香蕉半個月 血鉀超標致病情惡化

70歲的張伯（化名）患有高血壓多年。早前，他總覺得渾身乏力、腿腳發軟。聽信旁人指「渾身沒勁就是缺鉀，多吃香蕉就能補回來」，張伯便決定自行「食補」。他每天吃三至四條香蕉，連續堅持了半個月。然而，張伯的乏力症狀沒有好轉，反而愈來愈嚴重，至5月20日精神萎靡。家人察覺異樣後，緊急將他送往寧波市醫療中心李惠利醫院求醫。

醫護人員為張伯進行血液檢查後，發現其血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠超3.5至5.5mmol/L的正常範圍，甚至超過了6.5mmol/L的臨床危急值。同時，張伯的心電圖明顯異常，被確診為「重症高鉀血症」，隨時可能誘發心律失常、心室顫動，甚至直接心臟停頓。

張伯血液報告顯示血鉀濃度高達7.94mmol/L，遠正常範圍，甚至超過了臨床危急值。（AI生成圖片）

瀕臨心臟停頓 急送ICU洗血脫險

情況危急，院方立刻啟動急救流程，將張伯轉入急症室深切治療部（EICU）。醫療團隊使用藥物對抗高鉀毒性以穩定心臟節律，並緊急為他實施血液透析（洗血）治療，快速把體內超標的鉀離子置換排出。

經過搶救，張伯的血鉀數值終於穩步回落至正常區間，紊亂的心電圖逐漸恢復，各項生命表徵慢慢趨於平穩，脫離生命危險。

醫生拆解「高鉀」成因 建議切勿盲目食補

為何健康的香蕉會帶來致命危機？寧波李惠利醫院急診科副主任周挺解釋，健康人士的腎臟代謝功能正常，攝入過多鉀元素可以及時排出體外，但對於長者、長期服用降血壓藥的高血壓患者，以及慢性腎病患者而言，其腎臟排鉀能力明顯減弱。

香蕉是高鉀食物，但鉀元素容易在體内蓄積，誘發高鉀血症。（AI生成圖片）

一旦長期大量攝入香蕉、橙、榴槤、菠菜、薯仔、堅果等高鉀食物，鉀元素容易在體內蓄積，進而誘發高鉀血症。周醫生強調，高鉀血症早期很難察覺，卻極其兇險，會直接干擾心臟正常跳動。

針對此案例，周挺醫生特別提出四大健康忠告：

1.切勿自我判斷盲目食補：渾身乏力未必是缺鉀，心腦血管、內分泌或腎臟問題都有可能導致，市民不能憑生活經驗自行定性。

2.補鉀須聽從醫生建議：即使真的缺鉀，也必須根據驗血結果，在醫生指導下控制攝入量，避免盲目狂補。

3.特殊人群嚴控高鉀飲食：長者、腎功能不全者及高血壓患者，日常要節制進食香蕉等高鉀食材，切忌長期及大量進食。

4.慢性病患者應定期體檢：應規範按時用藥，定期複查電解質及常規血液檢查等指標，以便及時掌握身體狀況變化。



醫生呼籲，食補養生不能想當然，身體不適切忌硬撐或跟風亂補，及時求醫才是最可靠的做法。

其他報道：放了8年的香蕉！多種因素致風乾成「活化石」 網民封「香八老」

水果放久了容易發霉腐爛是常識吧？但內地近日瘋傳1張「放了8年的香蕉」照片，顯示1根自2018年擺放至今的香蕉非但沒有腐壞，反而風乾成了黝黑乾硬的「活化石」，網民戲稱這根黑蕉是「香八老」（諧音「鄉巴佬」），而帖文更引發網民曬出舊物，出現民間「考古熱」。



這根香蕉放了8年卻沒有腐爛，反而變成風乾活化石。（小紅書＠黑白格子）

放了8年的香蕉通體黝黑，質地乾硬。（小紅書＠黑白格子）

「放了8年的香蕉」照片瘋傳

小紅書用戶「黑白格子」發布帖文，表示「這根香蕉，我藏了8年」，他稱香蕉來自2018年的創意思維課，老師要求大家想20種香蕉產品，他為此而準備。「別人的早就爛了扔了，唯獨我這根，從大一留到現在，整整8年。 沒爛、沒臭、沒發霉」。從照片可見，物件整體形態還能看得出是1根香蕉，不過表皮完全皺縮變黑，質地硬邦邦的，像一件老舊的標本。樓主指朋友說它是「香蕉木乃伊」，而他則感情地認為是當年那節課最倔強的紀念品，又指「創意會過期，想法會褪色，但有些東西，偏偏能扛住時間。青春裡最不起眼的小物件，反而成了最久的陪伴」。而網民則驚呼這堪比拿出了1隻活着的侏羅紀霸王。

網民分析香蕉8年不腐的原因

為甚麼香蕉放8年都沒有腐壞？網友分析指原因其實很簡單：這根香蕉恰好處於乾燥、通風、無水氣的環境，這樣的環境下細菌不易滋生，再加上香蕉的水分持續蒸發，微生物幾乎無法大量繁殖，腐敗因素大幅度減少，最終變成這樣的風乾標本。不少網民幽默調侃：「這肯定不在兩廣（廣西、廣東）地區，不然早就發霉長毛了」。

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