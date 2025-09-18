女子為慳飯錢「一日狂食21條香蕉」晚上突失去意識　醫生：已中毒

一名台灣女網友日前在匿名論壇Dcard上發文分享，曾為了省餐費而三餐只吃香蕉，有次她一天之內就吃了21根。



不料當天深夜身體卻感到不適醒來，起身下床不到1分鐘便失去意識，事後主治醫生聽聞後驚呼：

已經鉀中毒了。

她一天吃21根香蕉 當天身體不適昏倒

事主以「香蕉吃到過量昏倒」為題發文表示，由於最近香蕉價崩，常見有人分享只吃香蕉當正餐，因此她想以親身經歷分享：

東西吃過量是危險的喔。

她續指，過去香蕉曾便宜到一根換算下來只要2至3元（台幣，下同），由於自己食量大及想省餐費，因此決定三餐就只吃香蕉。

有次事主一餐吃7根大的香蕉，一天內三餐就吃了21根，不料當天深夜因身體不適醒來，下床不到1分鐘就昏過去，倒地不起，醒過來後才發現頭上撞了個大包，不僅整個腫起來，頭也很昏。

醫聽聞驚呆：已經鉀中毒

事主表示，當時她誤以為又是心血管毛病，但事後將事情轉述給主治醫生後，醫生驚訝警告：

這當然會出事啊！鉀離子濃度過高，已經鉀中毒了……這就跟喝水喝過量同個道理，你沒聽過水中毒嗎？而且你昏倒時，身邊沒人嗎？這樣倒地很容易出事，很多因腦部撞擊就成了重傷或死亡主因，反而不是因為中毒。

最後事主強調，香蕉本身是很營養的水果，但任何東西在短時間內大量攝取可能會危及健康，她藉自身經驗提醒網友攝取任何食物要適可而止。

貼文曝光後引發議論：

「你怎麼有辦法一餐吃七個香蕉……我有試過細嚼慢嚥慢吃喝點水，只要2個香蕉就有點飽足感了」

「很多水果都有鉀離子，尤其特高含量的，楊桃、香蕉，有心臟病、腎臟病、糖尿病或免疫系統下降的人這樣吃直接傷害身體，因為高血鉀不是開玩笑的」

「香蕉含糖同時也是碳水化合物，過量食用也可能導致血糖出問題」

「在臨床上能夠看到不少這種因為食物、藥物、保健品攝取過量導致中毒的案例」



