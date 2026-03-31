放了8年的香蕉！多種因素致風乾成「活化石」　網民封「香八老」

水果放久了容易發霉腐爛是常識吧？但內地近日瘋傳1張「放了8年的香蕉」照片，顯示1根自2018年擺放至今的香蕉非但沒有腐壞，反而風乾成了黝黑乾硬的「活化石」，網民戲稱這根黑蕉是「香八老」（諧音「鄉巴佬」），而帖文更引發網民曬出舊物，出現民間「考古熱」。



這根香蕉放了8年卻沒有腐爛，反而變成風乾活化石。（小紅書＠黑白格子）

放了8年的香蕉通體黝黑，質地乾硬。（小紅書＠黑白格子）

「放了8年的香蕉」照片瘋傳

小紅書用戶「黑白格子」發布帖文，表示「這根香蕉，我藏了8年」，他稱香蕉來自2018年的創意思維課，老師要求大家想20種香蕉產品，他為此而準備。「別人的早就爛了扔了，唯獨我這根，從大一留到現在，整整8年。 沒爛、沒臭、沒發霉」。從照片可見，物件整體形態還能看得出是1根香蕉，不過表皮完全皺縮變黑，質地硬邦邦的，像一件老舊的標本。樓主指朋友說它是「香蕉木乃伊」，而他則感情地認為是當年那節課最倔強的紀念品，又指「創意會過期，想法會褪色，但有些東西，偏偏能扛住時間。青春裡最不起眼的小物件，反而成了最久的陪伴」。而網民則驚呼這堪比拿出了1隻活着的侏羅紀霸王。

網民分析香蕉8年不腐的原因

為甚麼香蕉放8年都沒有腐壞？網友分析指原因其實很簡單：這根香蕉恰好處於乾燥、通風、無水氣的環境，這樣的環境下細菌不易滋生，再加上香蕉的水分持續蒸發，微生物幾乎無法大量繁殖，腐敗因素大幅度減少，最終變成這樣的風乾標本。不少網民幽默調侃：「這肯定不在兩廣（廣西、廣東）地區，不然早就發霉長毛了」。

帖文引發網民「考古熱」

保存8年不腐的香蕉引發網民「考古熱」，帖子評論區變成了「古董展示區」，有人分享了30年前的結婚證，有人翻出14年前《冰河世紀 4》的電影票，還有人找到了自己父親剪下收藏的1992年舊剪報，一篇報道寫滿了那個年代對未來的期待。

評論區網民曬出30年前的結婚證，婚姻幸福、闔家歡樂。（小紅書＠v1an）

有網民曬出14前《冰河世紀 4》電影票，以學生票回憶青春。（小紅書@一只長尾巴兔）

網民曬出父親收藏的剪報，該報道對未來的展望基本實現。 （小紅書@momo）

有網民表示，此類舊物承載了大眾對老記憶的一種情感共鳴。普通的物品經過漫長歲月，也能成為感情的特殊載體，並因此引發大範圍討論。