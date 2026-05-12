網戀近一年　航空機師竟是「偷拍狼」　她奪手機反鎖浴室報警求救

台灣一名女子透過交友軟件認識30多歲的陳姓航空機師，兩人聊天近一年、見面多次都無異狀，未料去年4月前往對方桃園住家時竟遭偷拍。女子察覺異狀後搶下手機、反鎖浴室報警，警方花費近40分鐘才尋獲現場。案件審理後，陳姓機師僅被判刑5個月、易科罰金約15萬元（台幣，下同，約3.7萬港元），受害者對此感到無奈，呼籲社會不要再姑息此類行為。



這名偷拍受害者回憶，即使事發已過一年多，想起察異樣的瞬間仍頭皮發麻。她表示，自己去年8月在交友軟件上認識這名陳姓機師，兩人因為都喜歡帆船等戶外運動熟識，幾乎每天通訊、見面多次都沒有異樣。直到今年4月第三次見面時，她才跟對方一起回到他位於桃園的住家過夜，原本開心的約會卻變成噩夢一場。

一名女子透過交友軟件認識30多歲的陳姓航空機師，兩人聊天近一年、見面多次都無異狀，未料去年4月前往對方桃園住家時竟遭偷拍。（YouTube@TVBS NEWS）

網絡交友近一年 航空機師竟是「偷拍狼」 她反鎖浴室報警：

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受害者表示，當時她發現對方行為怪異，詢問後確認遭到偷拍，她立刻搶下對方手機，連同自己的手機一起衝進浴室反鎖報警。然而，由於她不確定自己的位置，對方手機也上鎖，加上該處位於新市鎮、基地台定位不準確，她只能努力回憶周圍地標，祈禱警方能找到現場，整個過程耗費近40分鐘。

受害者坦言，當時只與偷拍狼隔著一扇浴室門，內心感到非常痛苦，覺得世界上只剩自己一個人。雖然知道對方曾就讀警大，甚至當過警察才轉職機師，不會加害於他，增加自己的罪刑，但她仍擔心自己會遭遇不測，同時聽見報案電話裡警方要求她唸出身分證號等個資，更讓她感到不安。她提到，事後到派出所時，員警曾說她算是記得很多位置資訊的人，但在整個溝通過程中，她並沒有感受到被支持。

受害者無奈表示，雖然自己幸運沒事、偷拍狼也被抓現行，但法院最終只判了5個月，易科罰金約15萬元。她更透露，從對方同事口中得知，這名機師似乎還有追求其他空服組員的情況。她感嘆自己的生活已經受到極大影響，但加害者卻可以保留原本生活的所有樣貌。

受害者坦承，搶手機、硬碰硬的做法其實很危險，但她不希望下一個受害者在沉默中被淹沒。她強調，放過這樣的人一次，社會上就會有更多類似事件發生。她也提醒民眾，即使當下沒有報警，事後仍能補報案、請警方恢復手機資料；前往任何陌生環境時，也要記得社區名稱及自己的位置。

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