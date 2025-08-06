男童尖沙咀當眾小便露出下體　家長沒制止　網民鬧衰：文化大衝擊

隨地便溺？有港人日前於尖沙咀目擊有男童於人來人往的過路處旁拉下褲子，公然露出生殖器官小便到路邊，她不滿於是拍下影片，公審到網上惹來嘩然。有人形容是「文化大衝擊」，「叫人點包容呀」、「咁大個唔識咩叫羞恥？」、「去問聲附近邊度有廁所好難咩？」，又質疑小童家人未有出言制止，「細路仔唔識呢啲基本秩序，或者佢就係曳想玩下，佢屋企人唔識提佢咩？」、「成班大人覺得無問題先恐怖，會唔會大嘅都係咁屙？」。



有男童被拍到在尖沙咀當眾拉下褲子，直接小便到路邊。（「threads＠721.rrr_」影片截圖）

男童尖沙咀拉下褲子 「當眾小便」到路邊

該女網民在threads帳號上傳影片，可見現場為尖沙咀廣東道名店BVLGARI（寶格麗）對出位置，1名男童在眾目睽睽下拉下褲子，公然露出生殖器官，正在小便到路邊。雖然當時附近有不少行人正等候過馬路，但站在他旁邊、穿着白色上衣疑似家長的同行男士卻未有制止，樓主見狀不滿於是公審到網上，揶揄「廣東道有雀睇」。

1名男童在眾目睽睽下拉下褲子，公然露出生殖器官，小便到路邊。（「threads＠721.rrr_」影片截圖）

站在男童旁邊、穿着白色上衣疑似家長的男士未有制止男童。（「threads＠721.rrr_」影片截圖）

網民狠批缺德：叫人點包容？

片段引來網民狠斥「核突」兼缺德，「真係文化大衝擊」、「有1秒爭啲唔敢相信自己隻眼」、「叫人點包容呀」、「黐X線，仲要喺人來人往嘅馬路前面」、「至少都搵個花槽」、「咁大個唔識咩叫羞恥？」、「目測條𡃁仔都有8、9歲」、「唔係細到唔忍得」、「即係大街等過馬路，周圍至少幾十人望到，佢丁點尷尬都無，好自然就拉低褲屙，可想而知平時係點」。

附近商場設有廁所 網民指毋須「就地解決」

有留言指出尖沙咀附近其實有不少廁所，根本毋須「就地解決」，「去問聲附近邊度有廁所好難咩？」、「尖沙咀已經好多廁所，咩料要光明正大咁喺街露械屙尿」、「附近廁所多到你選擇性障礙」、「救命，後面海港城每層樓都有廁所」。

他只是個孩子？ 同行成人捱轟疏忽管教

另有網民批評男童同行成人不是，「父母問題」、「細路仔唔識呢啲基本秩序，或者佢就係曳想玩下，佢屋企人唔識提佢咩？」、「成班大人覺得無問題先恐怖，會唔會大嘅都係咁屙？」、「人贓並獲拉佢啦，有相（片）有真相！拉埋佢老竇老母」。

（threads＠721.rrr_）