銅鑼灣站家長帶男童暗角位小便　乘客拍片遭擋鏡頭斥：very rude

請勿隨處便溺！有港鐵乘客於網上發文公審，有家長帶男童於港鐵銅鑼灣站暗角位小便，同行女子發現被偷拍後，更立即衝上前用手遮擋鏡頭及要求刪除影片，斥責她「very rude（非常無禮）」，稱男童是小便在杯中。



網民紛紛批評，「佢就真係very rude啦」、「地鐵站有廁所㗎，藏響角落頭度屙，整到個站臭晒」、「先唔講佢露械、違規、核突，屙尿係會飛濺，勁唔衛生，我又唔信佢哋兩個咁樣屙完會走去洗手囉」、「點解無意識去計劃行程？帶小孩出門有冇時刻關注自己小孩要去洗手間的問題？唔係度度都可以咁㗎，好討厭」。



有港鐵乘客於網上發文公審，有家長帶男童於港鐵銅鑼灣站暗角位小便。（Threads@wooo_yinggg）

該港鐵乘客於Threads發文發片，見到有名穿黑衣家長帶1名男童於港鐵銅鑼灣站暗角位小便，鏡頭很快就被人用手掌遮擋。

銅鑼灣站家長帶男童暗角位小便

樓主指出，該家長與男童的同行女子「衝埋嚟叫我delete咗佢，仲要學人講英文話我very rude（非常無禮），話已經屙喺個杯度」。

樓主指出，該家長與男童的同行女子「衝埋嚟叫我delete咗佢，仲要學人講英文話我very rude（非常無禮），話已經屙喺個杯度」。（Threads@wooo_yinggg）

樓主：其實出閘就係商場喇

樓主無奈心想，「其實出閘就係商場喇小姐」，而且港鐵站內也有公共或職員廁所，只要情況緊急，向職員明言即可，她分享曾試過肚痛想大便，「同職員講，佢帶我入去（職員廁所）」。

樓主呼籲道：「麻煩港鐵可唔可以宣傳下，其實地鐵係有廁所借㗎！」

樓主無奈心想，「其實出閘就係商場喇小姐」，而且港鐵站內也有公共或職員廁所。（資料圖片）

網民憂：小朋友長大後沒有道德和公民意識

網民批評，「細細個隨街屙，可想而知佢哋父母怎樣教，呢啲小朋友長大後一樣，沒有道德、沒有公民意識，所以世界咁討厭唔係冇原因」，又揶揄「佢哋學識咗叫人唔好偷拍嘅文明，學唔識去廁所大小便嘅文明」、「如果忍都忍唔到一陣，不如叫佢哋以後着尿片出街啦」。

有網民指出家長應趁機教育子女，「咪由得個小朋友試下俾人知道佢瀨咗屎，等佢知道要早講早去廁所仲有效，下下竉壞佢哋，只會令佢哋知道做錯事永遠有人幫佢執手尾」。

有網民認為港鐵站公共廁所供應不足，「其實香港呢樣真係好差，廁所只係大站先有，有時急起上嚟尤其是小朋友點忍」。（資料圖片）

網民認為港鐵廁所不足：大站先有

有網民認為港鐵站公共廁所供應不足，「其實香港呢樣真係好差，廁所只係大站先有，有時急起上嚟尤其是小朋友點忍，台灣同日本真係個個站都有厠所，點解香港做唔到？」。

有網民就指出問題所在，「關宣傳咩事，見過隔籬就係廁所佢哋都要喺大庭廣眾度屙，同佢講隔籬就係廁所啦喎，佢話小朋友好急啊，而家就要屙」、「試過指住個20步內嘅廁所叫佢去，佢都係答我『憋不住』，由得個細路仔周街痾屎（有墊住），佢哋覺得有裝住啲排泄物已經好仁慈」。

有網民就指出問題所在，「關宣傳咩事，見過隔籬就係廁所佢哋都要喺大庭廣中度屙，同佢講隔籬就係廁所啦喎，佢話小朋友好急啊，而家就要屙」。（Unsplash圖片）

在公眾地方便溺有什麼刑罰？

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方；或建築物的任何公用部份，而該公用部份並非洗手間或水廁的地方大小便。

任何正在照顧或看管1名12歲以下兒童的人，不得在沒有合理因由下，准許該兒童在上述同樣地方大小便。

任何人違反第8條規例，即屬犯罪，首次定罪，可處第2級罰款（5,000港元）；及如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款（1萬港元）。

（Threads@wooo_yinggg）