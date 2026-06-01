巨型孕蛇遭車輾斃爆肚　三十幼蛇破體逃生　好心翁勇救冀中六合彩

泰國北柳府（Chachoengsao Province）近日發生一起罕見事件。



一條懷孕母蛇在穿越道路時不幸遭到「路殺」，被經過的車輛輾壓身亡，導致腹部破裂，30多條尚未出生的幼蛇噴出散落路面，開始四處爬行。

一條懷孕母蛇在穿越道路時不幸遭到「路殺」，被經過的車輛輾壓身亡，導致腹部破裂，30多條尚未出生的幼蛇噴出散落路面，開始四處爬行。（YouTube@ข่าวเวิร์คพอยท์ 23）

懷孕母蛇被輾斃 腹中數十條小蛇噴出散落

+ 3

泰媒《Khaosod》報導，61歲男子桑倫（Samreng Thongphaijit）告訴記者，事發當天他在家中洗完澡準備用餐時，突然聽見屋外傳來疑似動物遭車輛撞擊的聲響，擔心是自家的寵物貓發生意外，便立刻跑出查看。

怎知，他在家門口附近發現一條體型較大的母蛇倒臥路面，已遭車輛撞死。由於母蛇體內已孕育大量幼蛇，瞬間的衝擊導致蛇寶寶直接被擠出體外。

桑倫稱，自己平時有救助動物習慣，經確認這是無毒的食魚蛇，決定出手協助。他起初利用工具將幼蛇引導至路旁草叢，但擔心牠們再次爬回馬路被車輛輾壓，決定進一步將幼蛇帶往道路旁的水塘及另一側農田野外放生，希望提高牠們的存活機會。

事件曝光後引發當地民眾關注。桑倫笑稱這些幼蛇或許會為自己帶來好運，因為牠們恰好出現在自家門前，而自己又救下這些小生命。他表示，正準備用與自己年齡相符的門牌號碼作為幸運數字，去購買下一期彩券。

延伸閱讀：土耳其流浪貓獲便利店老闆收留 每天找救命恩人抱抱 暖心畫面曝

+ 13

延伸閱讀：

泰伴遊凌晨離奇「4樓墜下亡」 台灣籍同居女友疑涉案被調查

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】