廣交會感人一幕！外商試穿國產外骨骼機械人重新站立行走好友淚崩

本屆廣交會上，一名坐輪椅的外籍殘障人士在中國企業展位體驗國產外骨骼機械人，穿上後得以站立行走，得到眾多網友關注。4月20日，該展位企業接受羊城晚報採訪時表示正在嘗試聯繫到本人，希望能贈送一套產品給她。



4月15日至19日，第139屆中國進出口商品交易會（Canton Fair，廣交會）第一期在廣州圓滿舉行，服務機械人產品展區吸引眾多境外採購商駐足體驗。其中，外骨骼機械人成為展區內人氣最高的產品種類之一。

廣交會上，一名坐輪椅的外籍殘障人士在中國企業展位體驗國產外骨骼機械人，穿上後得以站立行走，得到眾多網友關注。（羊城晚報）

看到她能重新行走 好友當場感動落淚：

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記者了解到，廣交會期間，一名境外採購商坐着輪椅，在好友陪伴下來到中國企業展位，穿上了國產外骨骼機械人後得以站立行走。

該展位企業——杭州太希智能科技相關負責人劉默接受羊城晚報採訪時回憶當時的場景：當時兩位境外採購商來到展位，其中一位因生病導致膝蓋痛，只能坐輪椅。藉助外骨骼後，她站起來緩慢行走。她的好友見到這般情形當場激動地落淚，拿着紙巾連連擦拭，工作人員在一旁抱了抱她表示安慰。

不少網友見到現場相關視頻後，紛紛表示：

「這才是科技的意義」

「科技改變生活，提高生活質量」

「願中國製造造福全人類」



企業表示，目前正積極尋找聯繫到採購商本人，並希望能贈送一套產品給她。

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