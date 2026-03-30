獼猴Punch被霸凌抱緊IKEA玩偶　只因把牠當媽媽　畫面惹哭無數人

早前，IKEA紅毛猩猩玩偶，因為一隻叫「Punch」的日本小猴子賣斷貨了，而且是全球斷貨，因為牠的雲「爸爸媽媽」遍佈了世界各地。



這到底是怎麼回事呢？「Punch」是一隻2025年7月出生於日本千葉縣的小獼猴，猴媽媽在生產後身體過於虛弱，於是就拋棄了牠。Punch就一直由飼養員撫養。為了安撫這個年幼的小傢伙，飼養員給了牠一隻柔軟的IKEA紅毛猩猩玩偶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小獼猴Punch相當可愛，網民關注牠的一舉一動。（Instagram@punchmonkeyoficial）

點擊圖片齊來看小獼猴Punch的可愛樣子：

+ 2

從那以後，Punch便將這隻玩偶當作了自己的媽媽。無論走到哪裏，牠都要把小猩猩拖到哪裏。累了就靠在牠身上，睡覺時也要緊緊抱着牠。那溫馨的畫面，看得人心裏軟成一片。

為了Punch能更好地成長，牠需要回到同類中去。於是，Punch被轉移到一個有猴群生活的籠舍裏，讓牠在這裏學習、融入族群。

沒想到，一切卻不如預想的那樣順利。小小的Punch渴望和同伴親近，一次一次地靠近、示好，卻一次次被冷漠地推開。甚至有很多大猴子對牠展現了很強的敵意與攻擊性，直接拖行或者撕咬小Punch。

牠多麼渴望一個擁抱啊！每次被打後就第一時間跑到玩偶那裏假裝自己有媽媽。這些視頻被偶然看到的遊客發到網上後，引發了全球網友的關注，大家都恨不得插上翅膀飛到Punch的身邊給牠一個擁抱。

大家自發地為牠製作了各種充滿感染力的海報，Punch的故事也迅速傳播開來。而故事裏那個始終如一的配角——IKEA的紅毛猩猩玩偶，也隨着Punch的走紅，被推到了聚光燈下。牠不再只是一個普通的毛絨玩具，而是Punch多年來的真實陪伴，是牠情感上的唯一慰藉。網友們紛紛感嘆，這簡直就是IKEA的：

天選代言人！

IKEA也確實接住了這潑天的「流量」，IKEA日本公司的總裁Petra Fahle則親自前往千葉縣市川市動植物園，為Punch捐贈了很多很多玩偶公仔，讓牠不再孤單，也希望可以把這份溫暖傳遞給更多人。

對IKEA來說，Punch的故事給了牠們一個神來之筆的「情感廣告」——讓消費者感受到，IKEA玩偶不僅僅是玩偶，更是一隻孤獨的小動物唯一的家人，是一種溫暖和陪伴的象徵。

【延伸閱讀】狗狗在家搞破壞 並不是天生愛亂咬 一文看清背後真相與解決方法（點擊連結看全文）

+ 6

這隻紅猩猩玩偶，也因此成了大家心中的一個「情感投射」。人們購買牠，彷彿是在以自己的方式默默陪伴Punch，同時也為自己尋得一份和Punch所擁有的那份相似的情感慰藉。

不止IKEA，谷歌也用自己的方式表達了對Punch的關懷。只要搜索「punch the monkey」相關關鍵詞，就會出現抱着紅猩猩的愛心Punch和一個點讚的互動按鈕。這個小小的創意，也共振着大家的情緒，傳遞出對Punch的關注與支持。

而最令人欣慰的，是官方傳來的最新消息：這隻小獼猴已經逐漸被猴群接納，同伴們中有一個勇敢的「姐姐猴」開始為牠理毛，牠終於擁有了真正的好朋友。可以說，這個自帶一點悲傷底色、牽動萬千人心的故事，終於迎來了最美好的續集。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】