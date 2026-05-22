土耳其流浪貓獲便利店老闆收留 每天找救命恩人抱抱 暖心畫面曝
撰文：中天新聞網
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土耳其是對待貓咪相當友善的國家，即使是流浪貓也都能受到照顧，而在里澤（Rize）有一則更加暖心的故事。
一名商店老闆無意間救助了一隻小貓，沒想到這隻小貓就此每天都到店裡找老闆，並送上一大大的擁抱。溫馨的影片讓網友們也都為之融化。
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貓咪暖心擁抱
商店老闆費爾哈特・哈亞特（Ferhat Hayat）表示，一年前他在店外發現了一隻生病的流浪小貓，他悉心照料，直到小貓康復。現在，每天早上，這隻小貓都會回到店裡，跳進他的懷裡送上擁抱。
哈亞特說，這隻貓平時在店外自由活動，但大部分時間都待在店裡。他還補充道，儘管店裡擺滿了易碎物品，但這隻貓從未打碎過任何東西。
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