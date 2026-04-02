女子墮崖獲救痛失愛犬　籌款派直升機搜尋　忠犬死守一週奇蹟獲救

新西蘭一隻邊境牧羊犬與主人出遊時遇到意外走失，靠著愛心的陌生大眾捐款請來直升機搜救團隊協尋，終於在狗狗失蹤一週後成功尋回。



熱心大眾捐款助搜救

邊境牧羊犬（邊牧）莫莉（Molly）和主人潔西卡莊士敦（Jessica Johnston）於3月24日在新西蘭南島西海岸區阿拉胡拉谷（Arahura Valley）的坎貝爾山脈（Campbell Range）健行，不料潔西卡不慎跌落55米高的瀑布受了重傷，後來雖幸運獲救，但愛犬莫莉卻自此不見蹤影。

邊境牧羊犬莫莉Molly（Facebook@Precision Helicopters Ltd）

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一間直升機公司看到消息後，非常想要幫忙，然而卻礙於經費不足。他們解釋，新西蘭荒野地區雖有針對人類的搜救資金，但並無官方經費用於救援迷失的動物；而直升機每分鐘約需50澳幣（約270港元）的運作成本，公司預算無法支應私人搜救行動。

最終，這間直升機公司在取得潔西卡同意後，決定對外募款，令人驚訝的是，短短8小時內，他們從「新西蘭各地的陌生人」募得1.15萬澳幣（約6.2萬港元），迅速結束募款並著手規劃救援計畫。紐頓形容莫莉失蹤的南阿爾卑斯山區「極為偏遠、崎嶇、灌木叢生且潮濕」，但他們組成了一支能將人類搜救技能轉用於犬隻任務的專業團隊。

潔西卡墜落的地點（Facebook@Precision Helicopters Ltd）

他們直接前往主人潔西卡墜落的地點，幸運的是，莫莉就在那裡，救援團隊推測，莫莉可能沒有隨主人一起墜落瀑布，而是花了一週時間慢慢回到牠們最後相處的地點。

在用一小塊香腸引誘莫莉後，救援人員成功將牠抱起帶回直升機。

潔西卡事後在臉書（Facebook）發文表示：

這真是艱難的一週，但現在我們都回家了，我可以把這次冒險加入我的清單。在我們的生活天翻地覆前，這仍是一次很棒的旅行。

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