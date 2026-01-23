港鐵女推BB車乘扶手梯！突推前累3人「骨牌跌倒」　遭公審惹爭議

攜大型行李或推嬰兒車乘搭港鐵，應要使用升降機！有女生日前在港鐵直擊扶手梯意外，事緣有1名女子推嬰兒車搭乘扶手電梯，其間突然推前撞到前方女士，導致3人、包括1名長者如「骨牌咁跌」，幸好當時嬰兒車內無人，而樓主和另1名男乘客亦及時伸出援手，才沒有釀成嚴重意外，但事後形容對方為「貪方便嘅危險人物」。



不少網民為該女子說情，指不時有人濫用升降機，令真正有需要人士受阻，「好多有手有腳正正常常嘅人會成日爭𨋢」、「你應該未試過喺地鐵站等𨋢等成20分鐘都未入到嘅經驗」，因此才導致家長們被迫使用扶手電梯。惟有人認為再多不便，亦不應妄顧他人危險，「佢有難處，但做得父母就係要付出要犧牲，無理由要其他人承擔佢哋貪方便嘅後果」。



有女子推嬰兒車搭乘港鐵扶手梯，突推前令前方3名乘客如「骨牌咁跌」被公審。（示意圖／資料圖片）

推嬰兒車搭港鐵乘扶手電梯出事

目擊事故的女乘客在threads發帖，指在港鐵旺角站準備前往大堂閘口時，發現1名女子手推大架嬰兒車搭乘扶手電梯，雖然對方有同行人士手抱着嬰兒，但她當下亦想出聲制止，因為覺得「咁大部BB車搭扶手電梯好危險」。但因為免被人斥責「多事」，她最終沒有阻止，只是不敢站在女子身後，反而站在對方旁邊並緊握扶手。

嬰兒車撞到乘客 3人如「骨牌跌低」

樓主形容，該女子「無啦啦推前少少㧬到前面嗰個姐姐」，前方3人「一個推一個」，包括１名目測八旬的伯伯，以及2名女士，各人瞬間如同骨牌效應跌下。幸好樓主握實扶手，可以幫忙從後托住BB車，她亦感激站後方的男士有出手頂住，「如果唔係我一個人頂唔到3個人」。

樓主報警 因無人受傷未獲處理

樓主慶幸當時嬰兒不在嬰兒車內，雖然最後無人受傷，但她仍選擇報警，卻因未有傷者而個案未獲處理，港鐵職員則表示會多加留意。樓主形容事發時10分鐘極度混亂，但事後「所有嘢就好似無發生過咁」，是次事件令她受教訓，「以後真係要好心提一聲，同埋要遠離呢啲貪方便嘅危險人物」。

樓主不滿女子險釀嚴重意外，斥責對方「貪方便」惹網民批評過於武斷。（《2049》劇照）

帖文引來許多媽媽道出苦衷，認為樓主過於武斷，「你應該未試過喺地鐵站等𨋢等成20分鐘都未入到嘅經驗」、「有次推bb車等𨋢，開門之後大家排隊入，一個排緊喺斜後方遲過我到嘅2個人極速喺側邊攝入去，仲聽到佢哋講『快啲快啲，唔係陣間無位』」、「如果𨋢唔使排十世都未入到，應該無人想推BB車上扶手梯」、「好多有手有腳正正常常嘅人會成日爭𨋢，一開門就衝去搭𨋢，但有時地鐵啲𨋢好細，每次只可以（入）1至2架bb車或輪椅，真係會等好耐」。

升降機被濫用致不便VS妄顧他人危險 惹網民熱議

惟有人認為即使再多不便，亦不應妄顧他人危險，「點解BB有人抱住，都唔摺埋架車？」、「佢有難處，但做得父母就係要付出要犧牲，無理由要其他人承擔佢哋貪方便嘅後果」。有留言覺得應多加宣傳和教育民眾，「身體健全人士唔好成日搭𨋢，留返畀啲有需要人士，例如輪椅人士、推bb車的爸爸媽媽等」、「或者建議地鐵喺啲大站都增加下𨋢嘅數目」。

樓主喻他人「諗多步」 避免類似事件再生

樓主其後補充，認同不同人士各有難處，亦曾目睹不少並非長者、拖行李、或推嬰兒車人士使用升降機，不過她當時直擊伯伯「瞓咗喺電梯起唔到身」，若然她沒有出手扶着，後果恐怕不堪設想。而她補充，報警並非浪費警力，而是擔心伯伯安全，事關她到達大堂樓層時已不見伯伯蹤影。樓主認為類似事件難分對錯，但覺得「每個人都諗自己嘅話，就會變成一個惡性循環」。

（threads＠ny_yann）