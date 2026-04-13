紅磡站旅客行李滾落扶手電梯　目擊者：掛住玩手機　網民都鬧爆

運送大型行李使用扶手電梯易生意外。有男網民在港鐵站內，拍下有旅客利用扶手電梯運行李時，只顧玩電話，其間突然發生意外，整個行李像滾地葫蘆般沿電梯滾到地面，幸好當時無人站在旅客下層，否則會令其他乘客受傷。不少網民批評，「好彩下面冇人，唔係真係多得佢唔少」、「要搭電梯都起碼人企下面頂住個篋啦」。



樓主表示不時見到有旅客的行李滾下扶手電梯。（Threads@moyinchan._）

樓主指旅客當時只顧玩手機，才讓行李滾下電梯。（Threads@moyinchan._）

旅客立即追住行李跑下電梯。（Threads@moyinchan._）

行李箱滾扶手電梯影片瘋傳

有男網民在Threads上發有影片，指在紅磡港鐵站，見有旅客「拖住個篋搭電梯，企喺隔離督電話，跟住個篋就碌落去」。從影片可見，當時旅客目擊其黑色行李箱滾到電梯口，而她的前後都沒有人，她追住行李箱走到電梯口，再用腳將行李箱踢出電梯。

旅客立即追住行李跑下電梯。（Threads@moyinchan._）

旅客用腳將行李踢前。（Threads@moyinchan._）

幸好當時沒有其他乘客，否則可能釀成意外。（Threads@moyinchan._）

影片引來網民熱議，「係咪未去過旅行用篋搭扶手電梯？係咪咁都要教要考牌」、「一陣整壞部電梯」、「簡單直接講就是自私，所以專登放側邊，而不是落時自己站行李前、上時企行李後」、「拖還拖，但係又唔扶住」。

網民鬧：拖還拖，但係又唔扶住

有人更遇到類似情況，「早幾日喺美孚站都試過一模一樣，個後生仔一路講電話一路推住個篋，不過嗰陣時係向上，後邊成班老人家爭啲炒埋一碟，爭啲打保齡咁，忍唔住開口XX佢」。