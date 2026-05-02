危險！女子「推嬰兒車連小童」搭扶手電梯　網民驚呼：真係嫌命長

攜帶大型行李或推嬰兒車，應該要使用升降機！有網民近日目擊驚險畫面，指遇見1名女子推着載有小童的嬰兒手推車，和他一同搭乘往下的扶手電梯，而小童前方完全無遮擋，若然對方重心不穩，或女子不慎鬆手，嬰兒車恐怕滑落下方，後果不堪設想。



有網民批評涉事家長缺乏安全意識，「上行都仲好啲，下行真係藝高人膽大」、「真係嫌命長啊」、「呢啲咪（係）瀨嘢唔好喊囉」；但有家長分享經歷，指升降機不時被後生仔佔用，或等候時間過長，認為推嬰兒車使用扶手電梯實屬無奈之舉，感慨「有頭髮邊個想做癩痢」。



有女子推着載有小童的嬰兒車搭乘扶手電梯，被網民批缺乏安全意識。（「facebook＠生仔要考牌系列」圖片）

女子「推嬰兒車連小童」搭扶手電梯

該目擊者投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列﻿」，從其拍攝的相片可見，1名女子推着嬰兒手推車，裏頭載有一名目測年過至少2歲的小童，正搭乘1條往下的扶手電梯，無論電梯上下方梯級均有其他乘客，如不慎發生意外或導致危險。

網民批安全意識薄弱：嫌命長啊

不少網民認為相中家長安全意識薄弱，「如果BB車入面嘅小朋友識得行，又一定要搭電動樓（扶手）梯嘅話，通常我會叫佢哋出嚟行，（搭）完咗先坐；如果瞓咗覺就一定搭𨋢」、「咁樣真係好X危險！真係要帶BB車落扶手電梯係個人先向前，然後先落BB車，咁就個人頂住BB車」、「上行都仲好啲，下行真係藝高人膽大」、「真係嫌命長啊」、「呢啲咪（係）瀨嘢唔好喊囉」、「想害人系列？」。

有父母指升降機不時被後生仔佔用，或等候時間過長，認為推嬰兒車使用扶手電梯是無奈之舉。（《2049》劇照）

家長分享經歷道苦衷：有頭髮邊個想做癩痢

但有不少父母道出苦衷，直言「有頭髮邊個想做癩痢」，「好多時遇到搭𨋢嘅係後生仔，搞到推BB車或坐輪椅嘅人要等幾班𨋢」、「有啲地方係完全無𨋢搭嘅，或者係你要行到去無雷公咁遠先用到𨋢」、「如果小朋友瞓咗，等極都入唔到𨋢我都會咁做，根本無其他辦法」、「今日我哋推住BB車排隊，以為入面架電動輪椅要出，讓咗唔夠幾秒，（有）個有手有腳行動自如、完全唔覺有其他身體障礙師奶，只係攞住架吉嘅淺綠色四方買餸車攝咗我哋個位，搞到我哋入唔到𨋢，所以好多時唔係我哋做家長嘅，想將小朋友至於險地」。

（facebook「生仔要考牌系列」）