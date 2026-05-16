港鐵金鐘站大叔搭扶手梯！左右腳交替晾扶手　網民憂失平衡斥危險

無處不運動？有港鐵乘客在社交平台公審，指在金鐘站目睹有大叔搭乘扶手電梯時，將左右腳交替晾放扶手，如同進行拉筋運動，即使引來其他乘客側目亦我行我素，讓路後繼續將腳晾放到扶手，斥責對方行為危險，「如果腳軟碌落去，下面班人多得佢唔少」。不少網民亦批評大叔漠視他人安全，「好驚佢會失去平衡」、「離佢遠點，驚佢一跌低後面啲人都會有危險」。



港鐵大叔搭扶手電梯 腳晾扶手如做拉筋運動

目擊女生在threads帳號「gwenzai」上傳2張照片，指在港鐵站內目睹有大叔做出危險動作，質疑「呢位阿叔想點呢？整完左邊，整右邊」。相中可見，當時她身處港鐵金鐘站，1名大叔搭乘超長的跨層扶手電梯時，竟然把扶手當欄杆，將左右腳交替晾放扶手，尤如進行拉筋伸展運動，目測胯下超過90度。雖然當時人流不多，但他此舉實在令人嘩然。

大叔搭乘超長的跨層扶手電梯，把扶手當欄杆，分別將左右腳晾放扶手，如進行拉筋運動。（「threads＠gwenzai」圖片）

大叔搭乘超長的跨層扶手電梯，把扶手當欄杆，分別將左右腳晾放扶手，如進行拉筋運動。（「threads＠gwenzai」圖片）

無視被乘客「狂瞪」 讓路後繼續晾腳至扶手

樓主指，大叔「拉筋」期間有不少乘客需要步行往下，便主動開聲要求「借借」請他讓位，即使他已被眾人「瞪咗幾轉」，但仍我行我素，讓路後繼續將腳晾放到扶手上。樓主不滿批評此舉不但影響衛生，亦非常危險，擔憂「如果腳軟碌落去，下面班人多得佢唔少」。

大叔姿勢如同長者晨運時，將腳晾在欄杆做伸展運動。（AI生成圖片）

網民斥危險：好驚佢會失去平衡

許多網民批評大叔行為，「去到邊都要拉筋，醜人多八怪」、「廢X零舍多花臣」，又提醒他人遇到類似情況，應保持適當距離，「好驚佢會失去平衡」、「離佢遠點，驚佢一跌低後面啲人都會有危險」。另有人揶揄，「佢仆X我第一個笑佢」、「男人心一字馬」。

（threads＠gwenzai）