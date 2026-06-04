【圖書館／自修室／不雅】情侶親熱也應注意場合！本港社交平台Threads瘋傳相片，公審旺角花園街公共圖書館自修室內，有男女中學生當眾「激吻」，旁若無人，男方更疑似把手放在下身位置。



網民看過相片震驚，批評2人行為離譜，「自修室係自修，不是雙修」、「尊重下自己！」、「世風日下」。不過也有大批網民關注女方反應神情，質疑是男方「強迫」，大表同情，「極不尊重女友」，「個女仔好明顯被迫」。



旺角花園街公共圖書館自修室內，有男女中學生當眾「激吻」被公審。（Google Maps）

自修室內不宜作出會影響他人行為。有網民於6月2日在社交平台Threads發布相片，指旺角花園街公共圖書館自修室內有1對男女學生當眾「激吻」，令他大感不滿，斥責「返屋企算啦。嘈X到傻，狂喐嚟喐去，都話情侶咪X去自修室溫書pls」。

旺角圖書館自修室中學生男女激吻 男方疑上下其手

從相片見到，該對男女坐在自修室1個角落連位，其中女方疑似穿着校服，男方則穿全深色便服。

男方以扭身姿態把臉部緊貼女方「激吻」，女方臉部及身體都似乎未有轉身迎合男方舉動。（Threads@heyimissualottt）

自修室桌上放滿筆記等溫習素材，但男方以扭身姿態把臉部緊貼女方「激吻」，右手則放在枱下近下身遮掩位置，未見正在做什麼動作。而女方筆直坐在座位，臉部及身體都似乎未有轉身迎合男方舉動。

網民批離譜：自修室是自修不是雙修，尊重下場合

相片引來網民熱議，有人批評2人行為離譜，「去自修室可唔可以盡量唔好騷擾到人，顧及下其他人感受，呢啲XX勁XX騷擾！尊重下場合、自己同其他人啦」、「大大聲同佢講，自修室係自修，不是雙修」、「自修室定雙修室？尊重下自己！」，又建議找圖書館員處理，「其實可以叫職員話佢哋好嘈，會有職員過去睇」。

也有網民列出心酸原因，認為應該體諒，「認真，土地問題，兩個學生哥學生妹去唔到對方屋企，淨返嘅地方去到邊都俾人影，揀自修室已經算好了，誰年輕時沒有一段純真的戀愛呢？」。

女方反應成焦點 網民斥男方疑強迫：極不尊重女友

大批網民關注女方被激吻時的反應神情，質疑是男方「強迫」。（Threads@heyimissualottt）

不過亦有大批網民關注女方被激吻時的反應神情，認為是男方「強迫」，大表同情，「極不尊重女友」、「個女仔好明顯被迫」、「上下其手」、「個男仔肉緊到想食咗個女仔咁」。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

不雅行為如涉及猥褻，可能犯法。根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

（Threads@heyimissualottt）