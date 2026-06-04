網購送貨員遠處掟貨到門口！買家憂易碎品被掟爛：行多幾步都唔得

不少人在網購平台選購貨品，但若然選擇送貨上門，應考慮或避免購買易碎品！有網民在社交平台分享，指經某網購平台購物，而包裹裏頭包含易碎品，但家門前的閉路電視（CCTV）卻清楚拍到，有送貨員暴力將貨物從遠處拋向其鐵閘門口，擔心貨物因此受損，遂質疑「點解行多幾步都唔得」。



有網民指出，貨物其實在運輸途中難免經過多番粗暴對待，「出貨嗰刻已經掟緊」、「你唔係諗住佢會幫你擺到靚靚仔仔呀？冇唔見都偷笑啦」，亦有留言指個別送貨員為自僱模式，即其薪酬按每件貨物計算，「4蚊件是X但啦」、「對佢哋嚟講，快多一秒就係賺到，裏面啲嘢爛咗就話係物流問題」。



有網民公開CCTV，顯示有送貨員暴力將貨物從遠處拋向其鐵閘門口，憂易碎品被掟爛遂公審。（「threads＠paul.cheng.33」影片截圖）

網購平台送貨員暴力派件

事主在threads帳號「paul.cheng.33」上傳安裝在家門前的閉路電視所拍到片段，透露近日有網購平台的送貨員上門派件，而包裹內含玻璃管等易碎物，但就不滿對方「離遠扔去我家門口」。

遠處掟貨到門口！ 買家憂易碎品被掟爛

片中可見，事發於周三（6月3日）晚上7時許，1名送貨員正在樓主所住樓層派件，但他沒有走到樓主家門前放下貨物，反而站在遠處將1件體積頗大的綠色包裹，向樓主大門方向拋擲，導致包裹在地上翻滾，然後停在鐵閘門口。送貨員聽到系統發出「提交成功」指示後繼續派件，但在鏡頭外仍不停傳出「嘭嘭嘭」聲，估計仍在派貨中，樓主因此質疑「點解行多幾步都唔得」，同時擔心自己貨物「唔知有冇爛到」。

送貨員站在遠處，將1件體積頗大的綠色包裹，向樓主大門方向拋擲。（「threads＠paul.cheng.33」影片截圖）

包裹在地上翻滾，然後停在鐵閘門口。（「threads＠paul.cheng.33」影片截圖）

網民揭露運輸過程：出貨嗰刻已經掟緊

不少網民指出，任何運輸過程本來已經有機會損壞貨品，「出貨嗰刻已經掟緊」、「運送途中都唔知扔咗幾多十次，唔差呢次」、「你唔係諗住佢會幫你擺到靚靚仔仔呀？冇唔見都偷笑啦」、「送啱地址都要還神啦，仲咁多要求」、「自己攞咪唔使煩囉」。

大多送貨員為自僱模式 薪酬按件計算

由於涉事網購平台大部分送貨員採用「自僱模式」，其薪酬是按每件貨物來計算，有留言覺得送貨員只要送貨到達目的地，經已完成任務，「4蚊件（貨）是X但啦」、「當你做過步兵，一日要跑夠某數先達標嗰陣，就唔會諗咁多啦」、「對佢哋嚟講，快多一秒就係賺到，裏面啲嘢爛咗就話係物流問題，唔使自己賠」。

（threads＠paul.cheng.33）