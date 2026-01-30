「你好，唔好意思」女子短訊送貨員　打漏標點秒變勁串　笑翻全網

中文字博大精深，標點符號的運用更不可忽視。有女網民早前與網購送貨員，用短訊溝通想更改送貨時間，誤將「你好，唔好意思」一句，打漏了中間的逗號，變成勁串問人「你好唔好意思」，即時變得十分無禮貌，她還要在數小時後才發現感到十分尷尬，不過她有為此致歉，貨品亦順利送到，「最緊要無嚇親佢」。帖文笑翻不少網民，「呢個幾搞笑，你好唔好意思呀」、「論標點符號的重要性」、「由勁有禮貌變成勁無禮貌嘅好例子」。



樓主打漏了逗號，句子意思由好有禮貌變成勁串。（Threads＠llllilia）

樓主打漏逗號變勁串

有女網民在Threads上發文分享趣事，指自己為了更改送貨時間，與送貨員用短訊溝通，她本來十分有禮貌地表示「你好，唔好意思」。可是她打漏了逗號，變成勁串問人「你好唔好意思，屋企未有人，最快要6點半」，令她十分尷尬，「中文真係博大精深」。樓主補充指送貨員錄音「話送完其他單再兜返嚟送我哩單」，最後8點多就送到。

樓主數小後發現便隨即道歉，最後貨品順利送到家中。（Threads＠llllilia）

網民：論標點符號的重要性

不少網民笑言，「搞笑日常」、「論標點符號的重要性」、「由勁有禮貌變成勁無禮貌嘅好例子」，「最難得係成句都好暢順，冇任何奇怪地方。一個符號影響哂語氣同內容」、「好，麻煩你等等；好麻煩，你等等」。

有人分享送貨員也打錯字的搞笑事，「上次有個送貨哥哥打字快得滯，佢想提我『有凍貨』打咗『入洞房』，佢嚇到2秒回收個message，但我咁啱睇到」。