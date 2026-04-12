網購送貨員暴力掟貨到門口　鏡頭錄過程　網民：物流每環節不斷掟

不少人網購都關注運輸過程包裹及貨物會有破損，近日網上流傳影片，有網購平台送貨員上門送貨時，將包裹從遠處暴力拋擲到買家門口，網民紛紛揶揄「被派送耽誤嘅手球隊員」、「你執到啦！一個職業保齡球手幫你送快遞！」。



有網民就指出，「你影到只係最後5米，在每個環節，相信嗰班友都係又抛又掟，唔會錫住你件貨」、「上樓派貨3蚊件，掉正你門口都算係咁」、「平台為咗鬥平吸客，極度剝削啲基層派貨」。



有網民則說，並非每個送貨員都是這種工作態度，「咁我嗰度嗰啲送貨就好啲，真係拎到你門口放低然後影相走」、「但係次次送完貨佢都有撳門鐘喎，唔係個個都係咁樣嘅」。



另有網民關注住戶在門口安裝鏡頭，房屋署過往曾表示，房屋署並不允許公共屋邨租戶在大門外公共地方（例如走廊和梯間）安裝攝錄鏡頭。私人屋苑住戶亦須注意，假如閉路電視攝錄過量個別影像或有關個人資料，使用閉路電視便可能觸犯香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》。



近日網上流傳影片，有網購平台送貨員上門送貨時，將包裹從遠處暴力拋擲到買家門口。（網上影片截圖）

facebook群組及Threads近日流傳兩段影片，都是住宅單位門口鏡頭錄下的片段，見到有網購平台送貨員單手拿着1小件包裹，未走到買家門口，就突然將包裹暴力拋擲，包裹在地上翻滾，精準停在買家門口，隨後送貨員在遠處拍照記錄後離開。

網購送貨員暴力掟貨到門口

影片引來網民嘩然，揶揄「日日掉百零件，唔準都練到準」、「下次擺兩個保齡球樽畀佢玩下」。

網購平台的送貨員上門送貨時，將包裹從遠處暴力拋擲到買家門口。（網上影片截圖）

網購平台的送貨員上門送貨時，將包裹從遠處暴力拋擲到買家門口。（網上影片截圖）

網購平台的送貨員上門送貨時，將包裹從遠處暴力拋擲到買家門口。（網上影片截圖）

網民：醒目嘅寄office收，絕對唔掟件

有網民就說，「免費送上門真係智商稅，貪平冇好結果，又遲到，又唔見，又整爛真係咩都有」、「客：覺得辛苦唔好做，送貨：覺得送得唔好咪唔好訂」、「俾佢掉爛買過件都平過香港買，爛了買過都是打和，唔爛就贏，點解唔買？」、「醒目嘅寄office收，絕對唔掟件，直入reception」。

送貨員在遠處拋擲包裹，全程未有走近買家門口。（網上影片截圖）

送貨員在遠處拋擲包裹，全程未有走近買家門口。（網上影片截圖）

送貨員在遠處拋擲包裹，全程未有走近買家門口。（網上影片截圖）

送貨員在遠處拋擲包裹，全程未有走近買家門口。（網上影片截圖）

網民：行多兩步會死咩 VS 物流過程都會掟

有網民批評送貨員工作態度，「有冇搞錯，行多兩步會死咩？出來打工做到咁」、「爭嗰10零步路，都唔知佢做咩要咁做」、「佢選擇做呢行又對人哋嘅貨物當垃圾咁掉，好有問題」、「會唔會係個人工作態度問題？ 就算人工唔高，做人自己人格都唔可以低！真係好過分」。

有網民直言，「啲嘢咁X平，預咗佢周圍掉」、「呢度唔掟，物流過程都會掟」、「只有出廠嗰刻係完整，跟住個外盒就會經歷滿清十大酷刑，被人搓圓撳扁，外觀四正嘅大概率係0」。

另1住宅門口鏡頭片段亦錄到同一情況，送貨員暴力拋擲包裹。（網上影片截圖）

另1住宅門口鏡頭片段亦錄到同一情況，送貨員暴力拋擲包裹。（網上影片截圖）

另1住宅門口鏡頭片段亦錄到同一情況，送貨員暴力拋擲包裹。（網上影片截圖）

另1住宅門口鏡頭片段亦錄到同一情況，送貨員暴力拋擲包裹。（網上影片截圖）

公屋單位門口可否裝鏡頭？即看房署規定

另有網民關注住戶在門口安裝鏡頭，指出「爛咗退錢不退貨，冇所謂，你個cam就違反個人私隱條例」。

房屋署過往曾表示，房屋署並不允許公共屋邨租戶在大門外公共地方（例如走廊和梯間）安裝攝錄鏡頭，房屋署會向違規人士發出警告信，並勸籲他們拆除相關裝置。若該安裝攝錄鏡頭的行為對其他住客構成滋擾，房屋署將會採取進一步行動。如公屋住戶在其單位內安裝微型攝錄鏡頭，若無涉及單位結構或衞生設備，原則上毋須向房屋署申請。

根據香港個人資料私隱專員公署在2017年發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，現行法例雖沒有要求市民或機構於安裝閉路電視前要向私隱專員公署呈報或申請，但該署建議市民或機構如要攝錄，須考慮所採用的方式是否合理、是否讓受影響人士得悉會被攝錄，以及如何妥善處理攝錄片段。如攝錄人士不根據指引處理，私隱專員公署會介入調查。

有網民關注住戶在門口安裝鏡頭，指出「爛咗退錢不退貨，冇所謂，你個cam就違反個人私隱條例」。（Unsplash圖片）

家門外裝閉路電視有機會觸犯私隱條例？

至於私人屋苑，據港大法律與科技研究中心設立的「家庭社區法網」指出，市民或許會基於保安理由，考慮在家門外安裝閉路電視，甚至已經安裝閉路電視，以監視門外情況。不過，假如閉路電視攝錄過量個別影像或有關個人資料，使用閉路電視便可能觸犯香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》。

（Threads@ronni_lsf / 房屋署 / 香港個人資料私隱專員公署 /港大「家庭社區法網」）