有片！後生仔街頭無故打阿婆　中途折返重拳打到倒地　網民：畜生

湖南邵陽發生1宗惡劣打長者事件！1名24歲男子日前在街頭無故毆打迎面走來的老婦，中途走開數米後男子聽到老婦的質問，竟再度折返將老婦打倒在地！途人隨即報警並呼叫救護車，事發當晚警方通報，涉事男子已被捕，老婦已無生命危險。



內地律師表示，若涉事男子精神正常，他的行為涉嫌尋釁滋事罪，若老婦傷達輕傷以上，涉事男子同時涉嫌故意傷害罪。事情發布到社交平台後，網民十分憤怒，紛紛指責男子「連老婦都打，真是畜生」。



湖南1名24歲男子日前在街頭無故毆打迎面走來的老婦。（網上影片截圖）

老婦倒在地上，而男子當無事發生一樣離開。（網上影片截圖）

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後生仔街頭無故兩度毆打老婦 途人報警呼叫救護車

據《大象新聞》報道，事發於湖南邵陽，從網上流傳的閉路電視影片可以看到，6月3日早上10時許，1名身穿白色T恤的年輕男子街上行走，突然無故對迎面走來的老婦動手，先是朝老婦背部拍打。男子走開數米後，聽到老婦的質問，竟再度折返回來，又給老婦後背一記重拳，老婦當場倒在地上，而男子當無事發生一樣離開，態度極其冷漠。

事發路段附近的商戶表示，當時路人看到後隨即為老婦報警並呼叫救護車。

男子聽到老婦的質問，竟再度折返回來，又給老婦後背1拳重擊，老婦當場倒在地上。（網上影片截圖）

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警方通報：涉事男子已被捕 老婦無生命危險

事發當晚7時許，當地警方通報，涉事男子黎某（24歲，邵陽縣人）於6月3日10時許在邵陽縣塘渡口鎮白虎街毆打路人，警方接到報案後隨即派員趕赴現場，涉事男子黎某已被捕，案件仍在偵辦中，受傷老婦經及時治療，已無生命危險。

事發當晚7時許，當地警方通報，涉事男子黎某已被捕，案件仍在偵辦中。（微信公眾號＠邵陽縣公安局）

律師：若精神正常 恐涉嫌尋釁滋事罪

湖北今天律師事務所王子欣律師表示，若涉事男子精神正常，他在公開場合無故毆打老婦，給社會造成不良影響，已涉嫌尋釁滋事罪，若老婦傷情鑑定達輕傷以上，涉事男子同時涉嫌故意傷害罪，如傷情未達刑事立案標準，涉事男子也將面臨行政拘留。

若涉事男子在屬於精神病發作完全失控，不能控制自己行為時，進法定程序鑑定確認的，不負刑事責任，但監護人必須嚴加看管、必要時強制醫療；沒有徹底喪失辨別能力的精神患者仍需承擔刑事責任，但法院可依法從輕、減輕處罰。

事情發布到社交平台後，隨即引起網民憤怒，紛紛指責涉事男子「連老婦都打，真是畜生」。（網上影片截圖）

網民憤怒：真是畜生

事情發布到社交平台後，隨即引起網民憤怒，紛紛指責涉事男子「如果是我的親人被這樣打，那就是重大新聞了」、「窩囊廢一個，只敢欺負老弱」、「連老婦都打，真是畜生」、「這種人就是骨子裡壞」，也有大部分網民表示心疼老婦「老婦骨頭很脆的，這男的在幹嘛」、「看的好難受」。