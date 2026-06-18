四川女搬屋行李暫放樓下5分鐘　遭老婦開箱偷拿還拒賠　街坊施援

四川成都發生1宗財物糾紛事件。1名女生搬家時，把行李箱暫時放在住所樓下的保安室，僅離開5分鐘，1名老婦竟私自將其移至垃圾桶旁「當垃圾」，打開箱子將物品全部倒出翻撿，把她的衣物弄髒。女生見狀要求賠償，該老婦不停否認，以自己「年事已高、獨自居住」為由推卸責任，幸好有熱心街坊路過提供協助，女生決定報案，目前警方已介入處理。



四川成都1名女生暫放住所樓下保安室的行李箱被１名老婦私自移到垃圾房開箱。（小紅書＠黎胖胖）

搬屋暫放行李 短短5分鐘失守

據內地媒體報道，女事主當日正在搬家，由於物品較多，她決定分2趟將行李搬運上樓。為了節省時間，她將部分已入箱的行李暫時放置在住所樓下旁的保安室。據女事主表示，她上樓再折返，過程不足5分鐘，卻發現自己的行李箱及紙箱已被移至屋苑的垃圾桶旁，而1名老人正私自拆開她的紙箱，在裡面翻找紙皮及可回收的廢品。過程中，女事主的私人物品被隨意翻弄，部分衣物更被弄髒散落在地上，現場一片狼藉。

女事主行李箱裏的物品全部散落在地上，老婦則坐在其行李箱旁。（小紅書＠黎胖胖）

老人否認並卸責 事主窮追不捨

事主見狀隨即上前阻止，老人見狀即刻否認「我跟你說我沒有弄，拿去拿去」，而女事主大聲質問並想要求對方賠償受損物品。然而，該名老人不僅沒有表達歉意，反而一直在重複「我沒拿你的」，並且「倚老賣老」，以自己「年事已高」及「獨居生活無兒女」為藉口，斷然拒絕賠償，隨後更企圖轉身強行離開現場，迴避責任。

這裏到處都是監控！你不要以為你走了就可以逃脫責任，你不要以為你年紀大就可以逃脫責任！ 女事主向老婦喊話

老人不停重複「我沒拿你的」。（小紅書＠黎胖胖）

見老人一直想逃離現場，女事主窮追不捨地質問她。（小紅書＠黎胖胖）

街坊仗義相助 網民：幸好路人都在幫她

雙方的糾紛引起了附近鄰里的注意，多名熱心街坊見狀挺身而出協助事主截停涉事長者，指責老人「年齡不是犯罪的底線」、「雙流機場這麼多箱子她怎麼不去拿」，當中有圍觀人士說「此事這麼大動靜沒必要」，隨即被其他圍觀人士反駁道「哪個覺得沒必要的哪個來賠」。

現場有許多圍觀街坊仗義幫女事主講理。（小紅書＠黎胖胖）

女事主因聽到有人幫助而委屈落淚。（小紅書＠黎胖胖）

有圍觀人士指責調侃道，成都雙流機場有許多箱子老人為什麽不去那裏拿來打開。（小紅書＠黎胖胖）

最終，1對圍觀的夫婦陪伴她一同前往派出所協助調解。警方接報後迅速到場介入調查，女事主事後得到了道歉和相應的賠償。

女事主事後發佈後續視頻。（小紅書＠黎胖胖）

視頻稱老人已對女事主道歉。（小紅書＠黎胖胖）

老人也做出了相對應的賠償。（小紅書＠黎胖胖）

事件在網上曝光後，引發大批網民熱烈討論。不少網民狠批涉事老人的行為「名義上是撿，實則是偷」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」。還有網民被圍觀群眾的熱心所感動「真好！沒有人冷眼旁觀！」、「幸好路人都在幫她」。

法律面前不容倚老賣老！上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒，還導致對面線正常行駛的電動單車亦隨之翻側，事後竟一口咬定是對方過錯，警察調閱現場閉路電視畫面，最終判定逆行婆婆全責。



上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

上海1名婆婆在滬宜公路與霍城公路交叉口逆行不慎摔倒。（《看看新聞Knews》影片截圖）

婆婆強詞奪理：什麼逆行？過來時是綠燈

據《看看新聞Knews》報道，事發時正值下班繁忙時間，涉事婆婆在路口逆行時摔倒。公安到現場處理這宗交通糾紛，當場指出婆婆是逆行途中不小心摔倒的，不能賴正常行駛的電動單車主。

婆婆疑惑反問：「什麼逆行？我過來的時候是綠燈。」公安立即糾正，指即使婆婆經過路口時為綠燈，她的行駛路線亦構成逆行，違反交通規則。婆婆見狀又反口稱自己是推車過來的，推車途中不慎被地面雜物絆倒。

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