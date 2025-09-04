迪士尼男玩這款機動遊戲「突站起身」！累急煞兼捱撞　樂園咁回應

玩機動遊戲時謹記遵從安全規則和職員指示，免生危險！有港男日前到香港迪士尼樂園玩Space mountain（星戰極速穿梭），稱在過山車即將開出時，旁邊男遊客突然「企咗起身」，職員疑目擊即時煞停，導致和後方過山車發生碰撞，之後更要等待15至20分鐘，過山車方能重新運作，遂貼圖公審對方「阻住個地球轉」。



帖文引來許多網民譴責涉事男子舉動危險，「如果照開咪飛出街或爆頭」、「有咩事真係死神來了咁款」，又揶揄是另類體驗，「你以為玩過山車，其實你哋玩緊碰碰車」。不過也有網民質疑事件，「想知佢點企起身？開車前唔係有staff check咗個sit架係啱位先開得車㗎咩？」、「所以是車的問題還是人的問題」。



迪士尼回覆《香港01》表示，度假區非常重視賓客和演藝人員的安全。賓客在登上遊樂設施時，演藝人員會指示賓客盡快坐下並拉下安全手柄，唯該名賓客並沒有遵照安全指示。根據安全守則，演藝人員立即暫停該車卡，並進行安全檢查，確認沒有賓客感到任何不適，隨即重新啟動該設施。度假區藉此提醒賓客遵守演藝人員的安全指示，以保障賓客安全及遊樂設施得以順利運作。



男子玩機動遊戲突站起身 職員按緊急掣煞停

「第一次玩Space mountain撞車」，受影響港男在threads帳號「ch_m1.11」發文講述經過，指他當時坐上過山車，準備開車之際旁邊一名年輕男遊客突然「企咗起身」，有職員見狀於是按下緊急煞停掣，可惜未能及時煞停後方的過山車，「搞到撞咗一下」。

乘客需下車疏散 過山車服務受阻

由於樓主當時坐在最後排座位，他形容「feel到好大力咁boom咗一下」，之後全車乘客需要緊急疏散，待職員重新檢查接近15至20分鐘，過山車才能重新運作。他先是感激現場職員協助處理事故，「真係辛苦晒咁多位工作人員」，同時上傳涉事男遊客照片，公審「就係呢條XX阻住個地球轉」。

男子舉動遭斥危險：有咩事真係死神來了咁款

許多網民紛紛批評涉事男子罔顧自己和他人安全，「如果照開咪飛出街或爆頭」、「完全係作死」、「有咩事真係死神來了咁款」、「玩機動遊戲時企起身？真的入場都要測智力」、「其實危害他人安全，應該要告佢」、「可唔可以blacklist呢個人，唔畀佢再入迪士尼」。

網民揶揄：以為玩過山車，其實係碰碰車

有人揶揄現場客人如同獲得「另類體驗」，「我玩咗200幾次，都無開過燈」、「裏面嘅人係咪有得玩開燈版」、「你以為玩過山車，其實你哋玩緊碰碰車」。另有留言指不時會遇到令人難以理解的賓客，「早幾日喺小小世界玩，（職員）成個過程起碼叫咗4至5次乘客坐低」、「職員應該都做到嘔血了，都唔識聽人話」、「職員個樣表示：頭都痕X埋」、「（對住）他們真的無說話可以講」。

不過也有網民質疑事件，「想知佢點企起身？開車前唔係有staff check咗個sit架係啱位先開得車㗎咩？」、「所以是車的問題還是人的問題」。

