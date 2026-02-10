迪士尼男「邊行邊吸煙」再亂扔未熄煙頭　網民斥火車頭：污染空氣

為保持環境整潔，請做個有公德的煙民！有港男在網上公審，指在香港迪士尼樂園目睹1名疑似遊客的男子公然在園區內吸煙，然後又將未有弄熄的煙頭直接棄置地上，他上前細看發現煙頭仍在冒煙，不滿對方缺德舉動，表示「再一次刷新我三觀」。



許多網民直斥男子行為離譜，除了擔心會引致火警，亦覺得有損附近空氣質素，「簡直人見人憎」，又指園區其實設有吸煙區域，建議「控煙辦應該增加招聘，順勢常駐各個景點罰款，增加庫房收入」。



有男遊客在迪士尼園區，因亂棄未有弄熄的煙頭被公審。（「threads＠cyh_sky1211」影片截圖）

迪士尼男公然吸煙 再亂扔未熄煙頭

該港男在threads帳號上傳影片，公審1名疑似男遊客在香港迪士尼樂園內亂棄煙頭。片中可見，樓主當時身處反斗奇兵大本營園區，直擊前方1名身穿皮褸、揹背囊的男子走近垃圾桶，然後將未有弄熄的煙頭直接隨手棄置地上，當他走近時發現煙頭仍在冒煙，揶揄「再一次刷新我三觀， 太牛X了」。

男子在園區內邊行邊吸煙。（「threads＠cyh_sky1211」影片截圖）

他之後隨手將煙頭棄置在地上。（「threads＠cyh_sky1211」影片截圖）

樓主走近看見煙頭仍在冒煙。（「threads＠cyh_sky1211」影片截圖）

煙頭被棄置在地上。（「threads＠cyh_sky1211」影片截圖）

有網民擔心會引致火警，斥責片中男子缺德，「10個食煙9個無品」、「喺公眾地方又唔喺吸煙區食煙嘅，全部都係仆X」、「佢哋真係好勁，令迪士尼樂園唔再夢幻」、「香港日日都好多食煙廢X搞到空氣污染！簡直人見人憎」、「拎起追上去，塞返入去個袋」。

網民斥火車頭：污染空氣

有人指迪士尼其實設有吸煙區，「園區入面唔係有吸煙區嘅咩？」、「樂園有專門食煙區，仲要距離toy story園區好近」，建議控煙辦應該增加招聘，「順勢常駐各個景點控煙罰款，增加庫房收入」。

迪士尼園區設2個吸煙區 禁煙區吸煙可被罰款3,000元

香港迪士尼樂園園區共設有2個吸煙區，分別位於「魔法書房」對出花叢處，以及大冒險家餐廳旁的小路，而園內其他地方則為禁煙區域，包括遊樂設施、排隊區、表演場地、戶外主題區。根據《吸煙(公眾衞生)條例》(第371章)規定，任何人不得在指定禁煙區作出吸煙行為，違例者可被定額罰款港幣3,000元。

