78歲翁與鄰居積怨8年互毆　翌日自縊亡　家屬索賠¥46萬被法院駁回

鄰裡糾紛8年，終演變成輕生悲劇！內蒙古1名78歲老翁因鄰居多年前搭建的羊圈長期遮擋道路及堵塞排水，影響其正常生活，2024年6月雙方衝突徹底爆發，2人發生爭吵並大打出手，未料衝突結束翌日，老翁被發現於鄰居家門口上吊身亡。警方調查後證實死者是輕生，排除涉刑事成分。事後，死者家屬認為鄰居的過激言行導致老人情緒崩潰，入稟法院向對方索償46萬元人民幣（約53萬港元），法庭一審判決家屬敗訴，家屬不服上訴，最終二審法院維持原判，駁回全部索償訴求。



鄰裡糾紛過程中，崔翁曾隨手撿起石塊砸傷鄰居李某的後腦，雙方均受輕傷，不料翌日凌晨，崔翁被發現於李某家門口上吊身亡。（AI生成圖片）

協調無果演變肢體衝突 老翁翌晨鄰居門前自縊

據內地媒體《縱覽新聞》報道，這場鄰里糾紛早已埋下炸彈，涉事鄰居李某早在2016年便搭建羊圈養羊，該建築長期影響崔翁一家的日常出行，更導致房屋排水不暢，多年來雙方積怨頗深。

2024年6月24日，崔翁主動聯繫村幹部上門調解糾紛，儘管經多方協調後，雙方仍未能達成和解，由口角變成動武。衝突過程中，崔翁曾隨手撿起石塊砸傷鄰居李某的後腦，雙方均受輕傷，不料翌日凌晨，崔翁被發現於李某家門口自縊亡，當地警方介入調查後，證實老人屬於自殺，排除刑事案件可能。

涉事鄰居李某早在2016年便搭建羊圈養羊，該建築長期影響崔翁一家的日常出行，更導致房屋排水不暢，多年來雙方積怨頗深。（AI生成圖片）

法院兩度駁回索償 裁定輕生屬意外無法律因果

糾紛發生後，死者家屬將鄰居李某一家告上法庭，控訴對方明知老人年事已高且身患疾病，仍執意以言語刺激及辱罵施壓，是導致老人心理崩潰、選擇輕生的核心原因，認為兩者存在直接因果關係，遂索償醫藥費及精神損害賠償等共計46萬人民幣（約53萬港元）。

當地法院一審審理後，駁回家屬全部索償訴求，法官認為，老人自縊是其自身主觀選擇的結果，並非鄰里衝突引發的必然結果，鄰居在法律上無需承擔賠償責任。

家屬不服判決提出上訴，二審法院審理後維持原判並指出，鄰里間的輕微衝突，在正常情況下難以預見會引發自殺的嚴重後果，老人輕生屬於意外情況，與鄰里糾紛之間並無法律層面的必然因果關係，故不滿足侵權責任的判定條件。法院同時呼籲，鄰里之間應相互體諒、理性化解矛盾。

法庭一審判決家屬敗訴，家屬不服上訴，最終二審法院維持原判，駁回全部索償訴求。（AI生成圖片）

網民兩極反應

該案的終審判決結果曝光後，在網上引發廣泛討論，網民輿論呈現兩種截然不同的聲音。不少網民支持法院的判決，認為此裁決打破了過去「死者有理」或「誰弱誰有理」的偏見，杜絕道德綁架。

然而，亦有部分網民感到惋惜，認為悲劇的根源在於鄰居違建多年未獲整改，基層調解未能徹底根治矛盾，高齡老人長期受困擾最終陷入絕望；從道德層面而言，違建方存在不可推卸的責任，直言判決「缺少了一點人情味與溫度」。