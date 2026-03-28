在住宅單位內吸煙是否違法？近日網上流傳1張照片，大埔富蝶邨有住戶被鄰居貼大字報，鄰居不滿其在屋內吸煙，煙味飄出充斥走廊，於是在其單位鐵閘貼上批評字句及「嚴禁吸煙」告示。



有網民留言提醒貼大字報者，「佢喺自己屋企食，冇閂門都係合法喎，你貼人大字就有可能犯例」，並建議「買空氣淨化機同長期關門」，有人則不滿指，「其實在屋內食煙冇問題，但大部份煙民會靠住窗向外面噴，等啲二手煙影響上下層而不影響屋企人，超自私」。



房委會「屋邨管理扣分制」只列明「在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，以及已啟動的另類吸煙產品（如電子煙、加熱煙產品和草本煙）」，會被扣5分，故在住宅單位內吸煙不屬於違例及被扣分範圍。而電梯大堂、電梯內、走廊等屬公共地方，煙民須注意。



大埔富蝶邨有住戶被鄰居貼大字報，鄰居不滿其在屋內吸煙，煙味飄出充斥走廊。（facebook群組「公屋討論區」圖片）

facebook專頁「公屋討論區」3月22日發文分享1張照片，配文寫道「大埔富蝶邨街坊溫馨提示」。照片見到，單位鐵閘上貼有2張A4紙，有鄰居不滿該住戶在屋內吸煙，批評「你食煙食X到成層樓走廊都係煙味呀！你閂埋門食自己生肺癌就算啦，請唔好影響到人，XX你呀，XX老」，旁邊再貼有1張「嚴禁吸煙」告示。

富蝶邨住戶屋內吸煙 被鄰居貼大字報

網民笑言，「好有心，打完用sticker紙print，嗰兩個@@簡直係80年代嘅回憶，不論打機、ICQ、MSN都成日用，估計貼嗰個應該係80後」、「個提示好關懷好有愛兼且人性化，respect！」。

有網民批評，「我嗰到都係呀，嗰啲X街嚟，開住個門吸煙，搞到成條走廊同大堂都一陣煙味」。（《國產凌凌漆》劇照）

網民：開門吸煙搞到走廊同大堂一陣煙味

有網民批評，「我嗰到都係呀，嗰啲X街嚟，開住個門吸煙，搞到成條走廊同大堂都一陣煙味」、「有啲自私X仲會開晒抽氣扇/抽油煙機先喺附近食，一有煙咪抽晒出街囉！但香港地啲屋咁X近，出咗佢屋咪吹入隔籬屋囉！隔籬屋經常就硬食佢啲二手煙㗎啦！」。

有網民則說，「啲鄰居咩質素真係同抽獎一樣睇運氣，有錢就搬去住村屋或者別墅，冇錢就當面問候或者自己忍受」、「其實煙民都已經好慘，煙又貴，又四圍唔畀食，喺自己屋企食都話唔得，真係有啲那個，掉轉講，你食榴槤，隔籬屋聞到唔鍾意，又可唔可以貼紙，仲XX人呢？」。

有網民就指出，「如果我係屋主我會報警，我喺自己屋企食煙關你哋X事，就算開門食又如何？私人地方到你哋管，有本事就住獨立屋，又或者叫政府全面禁煙！但樓主貼喺鐵閘就係刑事毀壞！」。

房委會「屋邨管理扣分制」只列明「在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，以及已啟動的另類吸煙產品（如電子煙、加熱煙產品和草本煙）」，會被扣5分。（《手捲煙》劇照）

公屋住戶屋內食煙會否被扣分？哪些地方屬禁煙區？

根據香港法例第371章《吸煙（公眾衛生）條例》，住宅單位內屬私人空間，非法例定義的禁煙區。而房委會「屋邨管理扣分制」亦只列明「在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙，以及已啟動的另類吸煙產品（如電子煙、加熱煙產品和草本煙）」，會被扣5分，故在住宅單位內吸煙不屬於違例及被扣分的範圍。

根據房委會指引，受禁煙規管的公共地方包括大廈內的電梯大堂、電梯內、走廊、樓梯，以及室外地方包括公園、休憩地方、遊樂場、廣場及表演場地、行人路等。

根據第600章《定額罰款（吸煙罪行）條例》，任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，執法人員有權向他們發出定額罰款通知書，由2026年1月1日起，罰款由1,500元增加至3,000元。

（facebook專頁「公屋討論區」/ 房委會）