鄰居比特犬撲出咬面不放　老婦頭面重創留血路　丈夫爆心寒內情

平日經常餵飼的狗狗突然認不到人？泰國發生比特犬咬人事件，當地1名70歲老婦好心幫鄰居收包裹，去到對方家門，屋內小孩開門之際，1頭4歲比特犬突然衝出撲向老婦，撕咬其面部不放，導致頭部及面部重創。一眾鄰居要合力拉開比特犬救人，救護員趕到時，現場留下一條「血路」。老婦的丈夫指，平日妻子經常幫忙餵該比特犬，事發時比特犬突然變得認不出妻子，而且牠亦非首次咬人。



比特犬突衝出咬住女事主面部不放，事後被關在圍欄內。（facebook＠น้าหนวดนิวส์）

好心幫鄰居收包裹 比特犬衝出咬面不放

泰國傳媒《Thaiger》、《Khaosod》、《Naewna》等報道，事發於泰國北欖府一個社區，3月11日傍晚約6時，70歲老婦洛拉塔納蒙孔（Fu Lorrattanamongkhon）見到有速遞員將包裹放在鄰居門外，她出於好心幫鄰居拿起包裹，並打電話叫鄰居來取。當時屋內只有1名小童，將門口稍微打開時，屋內名叫四（Four）的4歲雄性美國比特犬突然撲出，然後咬住老婦面部不放。

女事主頭面重劍，包紮後送院治理。（網上圖片）

比特犬突衝出咬住女事主面部不放，事後被關在圍欄內。（網上圖片）

頭面嚴重受創 鄰居合力拉開比特犬

洛拉塔納蒙孔遇襲後倒地，面部及頭部嚴重撕裂，不停流血，附近的鄰居們合力將比特犬拉起並召救護車。救護員趕到時，洛拉塔納蒙孔坐在家面外滿面鮮血，其右眼下方、左眼角及頭部多處有嚴重的咬傷，現場留下條由狗主家延伸到她家的「血路」，又遺留一綹被咬下來的頭髮。救護員進行簡單包紮後即送院治理。咬人的比特犬事被關在圍欄內。

平日經常代狗主餵飼 事發時突然認不出老婦

洛拉塔納蒙孔71歲丈夫透露，妻子為人友善，平日經常在狗主不在家時幫忙餵飼該比特犬，不明白當時為何牠認不出妻子，他也沒料到妻子會被無情襲擊。

丈夫又透露，該比特犬從小就極具攻擊性，有咬人前科，例如撲向上門收水電費的人員咬手，2年前又試過溜出屋外，咬傷1名年老女鄰居。因為經常咬人，狗主平日不敢帶牠出門散步，長期鎖在屋內，沒想到孩子打開門就釀成意外。

當地相關部門正介入審查該狗隻行為，將跟進後續的賠償及善後問題。