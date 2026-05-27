東鐵阿婆命令讓座：喂你起身呀　港鐵男爆粗還擊　羅湖大戰到火炭

港鐵讓座爭議從不間斷！網上瘋傳港鐵東鐵綫罵戰片，顯示5月25日佛誕翌日晚上11時，1名阿婆在羅湖站上車時要求坐在非關愛座上年輕港男讓座，呼喝道「喂你起身呀，畀我坐呀」，港男瞬間「扯火」爆粗回應「我X你老X係咪老奉先，唔該都冇一聲呀」，他爆粗的同時仍有讓座，但雙方的罵戰由羅湖罵到火炭，阿婆才下車離去。



港男不忿指阿婆態度惡劣，「命令式」要求他起身，「不斷話我蝦佢，話我唔講道理」，如對方好言詢問他必會禮貌讓座。許多網民認為阿婆態度惡劣在先，「敬老係首先對方要有禮貌」、「呢啲人上得山多終遇虎」。



東鐵線阿婆（粉紅色衫）上車後走向樓主方向，大喊「喂你起身呀，畀我坐我呀」。 (Threads@__.lewis_10.17影片截圖)

阿婆衝入車廂指住港男：畀我坐我呀

樓主在Threads發帖，指事發於星期一晚上11時左右，他和女友在東鐵綫羅湖站上車坐在非關愛座上，該名阿婆一衝入車廂就指住他，「命令式」要求他起身讓座。影片所見，手部包裹住繃帶的阿婆走近樓主及其女友座位，理直氣壯稱「喂你起身呀，畀我坐呀」。樓主反擊指「X你老X，老奉呀宜家」，阿婆指「你宜家想點呀，叫你起身，你後生仔」，他不滿指該名阿婆「唔該都冇一聲呀，大X我呀」。

阿婆見港男讓座時未有馬上坐下，不滿指「你兩個鬧夠未呀」。(Threads@__.lewis_10.17影片截圖)

港男不滿態度惡劣 仍起身讓座：坐啦X樣

樓主氣難消，對阿婆說「你講嘅，我起身，但X你老X唔X係，你一行埋嚟，X我工人呀宜家」，女友捉住他的手疑想將他拉後。樓主站起身和阿婆對質，「你畀咗錢我呀宜家」，他身後的伯伯拍拍他的手臂勸阻，他讓座指「坐啦X樣」、「你唔X坐呀，坐啦」，女友指「你唔舒服你可以講一聲，你咁樣叫人哋」。

阿婆未即時「就範」坐下，指「你兩個鬧夠未呀」，樓主表示「坐啦，讓X咗你啦宜家」。「和事佬」伯伯也勸說別人已讓座，婆婆這才不忿地坐下。樓主繼續和婆婆理論指，「你問下咁多個（乘客）呀，一入到嚟乜X嘢事呀你」，他語氣激動，其他乘客紛紛相勸「後生仔冇錯嘅」、「唔好衝動呀，返差館麻煩呀」。

港男爆粗還擊，阿婆表示「我畀你打」。(Threads@__.lewis_10.17影片截圖)

阿婆離奇說「我畀你打」 其他乘客開聲勸阻

此時阿婆表示「我畀你打」，樓主反問「咁X多人喺度打你？X你老X，影返個大頭照先啦」。婆婆馬上掩面，港男指「一入到嚟好X型」、「放低隻手啦、咁X型，唔好話我玩X你呀」，其他乘客開聲勸「算啦」，影片就此作結。

港男不滿阿婆「不斷話我蝦佢」 態度好必禮貌讓座

樓主補充道，「其實我知佢係老人家我會讓」，但一坐下對方衝入車廂命令他起身，「我都反應唔到」，當時目擊者眾多，阿婆反而「不斷話我蝦佢，話我唔講道理」。許多網民認為他可企硬不讓座，樓主解釋「如果我唔讓佢坐，人哋會話返我點解唔讓老人家，咁就變咗我錯」、「如果佢當初態度好，我都一定會對佢態度好，但佢好似覺得我欠咗佢咁」。

他續指，雙方一直理論到火炭，「佢頂唔順落車走」，阿婆也有用手機反拍，「我冇所謂一直企喺度俾佢影，我又冇做錯怕乜」。

港男坐下後繼續和阿婆理論。(Threads@__.lewis_10.17影片截圖)

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網民指恃老賣老：敬老係首先對方要有禮貌

網民認為該名阿婆「抵鬧」，「其實咩人有需要，只要有禮貌，樓主一定讓。抵鬧，教得好」、「讓座係人情，不讓座係道理，搞到個社會都唔知似咩，學埋啲恃老賣老」、「我試過坐輕鐵，耷低個頭玩手機，有個阿伯攞住支拐杖一嘢扑落我頭到叫我起身讓位」。亦有網民認為兩邊都有理虧之處，形容是「MK仔大戰老馮阿婆，兩邊都咁X街」。

部份網民不齒「恃老賣老」行為，「本人65歲，強烈建議年輕人一定唔可以再忍呢啲廢老，唔係嘅話只會令佢哋得寸進尺，敬老係首先對方要有禮貌」、「好起身，真，邊條規矩要讓位，我都夠老啦！我唔會要求人哋讓囉，仲要老奉咁惡」。