乘搭港鐵宜互諒互讓勿動氣。內地抖音（TikTok）及本港Facebook、Instagram（IG）等平台瘋傳影片，港鐵車廂內有大媽與阿伯因「伸手霸位」問題爭執，大媽怒斥阿伯非禮「摸我籮柚啊！」，阿伯則連珠發炮反擊。其間有男子出聲要求大媽收聲，「（阿伯的手）放住喺度！你唔好咁嘈啦好唔好啊！」，又揚言有問題可報警，大媽聞言「報警」即時坐下，但繼續與男子爭吵，「你啲人咁鍾意報警，你咪去報警囉！」。影片最後大媽仍感不忿，男子帶同小孩坐在大媽與阿伯中間，阿伯「攞尾彩」嗆「我咁老喇」，車廂回復平靜。



影片引來網民熱議，估計阿伯未必是想非禮大媽，但批評「伸手霸位」行為離譜，認為大媽「發火」無可厚非，「我唔認為個阿伯會非禮呢個阿嬸，但係呢個阿伯用手霸位嘅行為確實衰格，係抵鬧嘅」、「個伯攞隻手霸位就揩到人哋，個女人梗係嘈啦，根本就好正常」。



港鐵車廂內有大媽與阿伯因「伸手霸位」問題爭執。（影片截圖）

這段「港鐵阿伯大媽罵戰」影片近日在內地抖音（TikTok）、本港Facebook群組、Instagram（IG）平台流傳。影片長約1分半鐘，見到港鐵車廂內，坐在座位上的阿伯正與1名站立的大媽爭吵，大媽怒吼「嘩，伸隻手埋嚟咁樣霸位啊？」。

阿伯伸手霸位 大媽斥非禮被摸臀部

阿伯目瞪口呆一時沒有反應，疑似與阿伯、站大旁邊的男子隨即示意阿伯「行開啲」，然後回頭要求大媽收聲，「七老八十，大家無咁……」，大媽咆哮「佢（阿伯）伸隻手埋嚟啊！佢摸我籮柚啊！」。男子反駁「（阿伯的手）放住喺度！你唔好咁嘈啦好唔好啊！」。大媽不滿回應「佢（阿伯）鬧我先㗎！」，男子表示「大家唔好嘈咪得囉，而家係咪無事啊？」，大媽怒斥「咁你鬧返我轉頭做乜嘢啊？」，男子於是大聲說「咁咪報警囉！最好喇，報警喇！係咪啊？唔好嘈」。

港鐵車廂內有大媽與阿伯因「伸手霸位」問題爭執。（影片截圖）

港鐵車廂內有大媽與阿伯因「伸手霸位」問題爭執。（影片截圖）

港鐵車廂內有大媽與阿伯因「伸手霸位」問題爭執。（影片截圖）

男子要求收聲否則報警 大媽即坐下

大媽聞言「報警」即時坐下，但反嗆「你咪報囉，你啲人咁鍾意報警，你咪去報警囉！」，並指摘阿伯「我坐喺度你伸隻手埋嚟！」。男子繼續要求大媽收聲，「都話唔好嘈囉。而家係咪無事喇？大家係咪無嘢喇？唔好再出聲喇，大家唔好嘈喇，唔係就報警！」。大媽批評「哇，你真係，你啲咩人嚟㗎？」，男子重複「咪報警囉！無嘢㗎，好簡單，你話有事就報警，無事就大家坐喇」，大媽則解釋「我唔係同你爭位坐喎，人哋起身我坐落嚟咋喎」。

大媽聞言「報警」即時坐下。（影片截圖）

但雙方繼續爭吵。（影片截圖）

影片最後男子表示「唔好再嘈喇，無事喇無事喇」，並帶同小孩坐在大媽與阿伯中間，阿伯這時反駁「我咁老喇」，大媽嘮叨幾句後，車廂回復平靜。

最後男子帶同小孩坐在大媽與阿伯中間，大媽嘮叨幾句後，車廂回復平靜。（影片截圖）

最後男子帶同小孩坐在大媽與阿伯中間，大媽嘮叨幾句後，車廂回復平靜。（影片截圖）

網民批阿伯「伸手霸位」離譜

網民看過影片，相信阿伯未必是想非禮大媽，然而「伸手霸位」行為離譜，認為大媽「發火」無可厚非，「擺明呢個阿伯霸位，都係衰格」、「我唔認為個阿伯會非禮呢個阿嬸，但係呢個阿伯用手霸位嘅行為確實衰格，係抵鬧嘅」、「個伯攞隻手霸位就揩到人哋，個女人梗係嘈啦，根本就好正常」、「必須報警」。

翻查資料，影片於2025年9月流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議。

乘港鐵滋擾乘客或會被罰款5,000元

乘搭港鐵時如果滋擾乘客，或會被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為」，違者最高罰款5,000元。

另外，如果涉及「粗口」亦可能會被罰款。根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。