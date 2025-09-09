天水圍南亞漢偷舊衣！半身爬進回收箱疑取一大袋　相片瘋傳惹爭議

天水圍疑有人偷舊衣！有港男於網上發文表示，在天水圍天瑞邨目擊1名南亞裔男子上半身爬進舊衣回收箱洞口，疑正偷竊舊衣，其後見到他有滿滿的一大袋物品，懷疑是偷取得來的衣物。有網民表示不介意，「無所謂啦，反正都係畀有需要嘅人，睇佢都幾需要」、「算啦，反正都係掉，可能佢拎去佢個國家賺到錢」。但亦有人直斥不當，不可將盜竊行為合理化，「雖然衫係本身捐出去，但係咪有需要就唔使循正途去獲得？一個係咁，你無所謂個個都係咁，今次偷衫，下次搶你，點解無所謂？」。



有港男於網上發文表示，在天水圍天瑞邨目擊有南亞裔男子上半身爬進舊衣回收箱洞口，疑正偷竊舊衣。（Threads@_ming_hin_）

該港男於Threads發文表示，「天瑞目擊南亞裔偷衫，有啲強」。照片見到，該南亞裔男子爬進天瑞（二）邨的舊衣回收箱洞口翻找東西，上半身在箱內，身體凌空。另1張照片見到，該男子有滿滿的一大袋物品，懷疑是偷取得來的衣物。

網民猜拿舊衣轉賣

帖文引來不少網民留言說，有人認為沒有問題，「呢啲先係真正有需要嘅人」、「反正都係唔要，拎去着，都ok啦，拎去賣就衰啲囉」、「無所謂啦，反正個箱長期爆，無人清啲衫，而家有人攞係好事呢」、「佢係咪要，嚟我屋企拎」。有人就猜測男子會將舊衣轉賣，「大把呢啲人，拎去啲二手舖度賣一件$20」、「好快會係深水埗嘅地攤有得賣」。

該男子偷走了滿滿一大袋舊衣。（Threads@_ming_hin_）

香港法例：犯盜竊罪可被判監禁10年

根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第9條，任何人盜取回收箱內物品，即干犯盜竊罪，可被判監禁10年。根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第60條，任何人損毁回收箱，即干犯摧毁或損壞財產罪，可被判監禁10年。