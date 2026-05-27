男子揼邪骨「手被綁、頸上鏈被鞭抽」致骨折　因影響工作報警索賠

據報道，浙江寧波一男子跟記者反饋，在踩背館做項目後胸口疼，到醫院查出肋骨骨折，商家卻不承認他在項目過程中受傷，記者在詢問中發現，這個服務項目不太尋常。



男子小李在寧波北侖做分揀工作，他說前陣子勞累了一天想放鬆一下，去一家踩背館做了個598元（人民幣，下同）的項目。做完項目的幾天後，小李胸口一直疼，醫院查出肋骨骨折，他懷疑是這次踩背導致。

浙江寧波一男子跟記者反饋，在踩背館做項目後胸口疼，到醫院查出肋骨骨折，商家卻不承認他在項目過程中受傷，記者在詢問中發現，這個服務項目不太尋常。（《1818黃金眼》節目截圖）

男子稱花598元踩背，過程中「手被捆、脖子被套，還被抽鞭子」：

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小李還提到，服務過程中有他被捆住手，脖子上套上鍊子，被抽鞭子的情況，整個過程持續20多分鐘。小李似乎對這種超乎尋常的服務不以為意，他表示事先對服務內容知情：

我也沒在意，其實那也沒什麼。

小李稱，他中間躺在床上休息，技師忽然踩他身上，他當下就覺得胸口不舒服，懷疑在那時候受的傷。小李表示，醫藥費只有500多元，但這次受傷影響工作，醫生建議他休息兩個月。更讓他氣憤的是，店家不承認是他們導致我受傷。

記者通過小李的微信號添加了該踩背館的微信，商家發來了價格從298元-598元不等的服務套餐，其中有些項目介紹讓記者感到震驚，記者報警處理。

記者和小李跟隨民警到了這家踩背館，店家否認了提供「抽鞭子」等服務內容，「（鞭子）只是個裝飾品，放在那看的，不是專門拿來用的」。店家稱店內的服務流程就是正常的踩背、按肩膀、按頭等。

記者拿出諮詢項目的微信聊天，店家查看後長久沉默，回應稱：

有的有，有的沒有。

經過店家同意後進入屋內查看，樓上有兩間房間，一間房門緊閉，另一間房間裏有按摩床，床尾有一個架子，上面放着疑似皮鞭、鏈條等物品。陽台上還放着一支使用過一半的蠟燭和點火器。店家解釋稱，蠟燭是前段時間店裏停電，拿蠟燭照明應急。

面對小李提出賠償的請求，工作人員提供了一張手寫的協議，大致意思是已經向小李賠償1000元。小李不認可賠償金額，後續店家和小李一同被帶至派出所調解，小李後來反饋雙方協商一致。

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