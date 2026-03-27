內地教師上課播「張凌赫走秀片」防學生早戀　家長分享驚人效果

內地媒體「新浪財經」報道，貴州銅仁一段課堂實錄近日在網上流傳，意外讓熱播中的夯劇《逐玉》男主角張凌赫與「預防早戀」扯上關係。



影片中，老師為引導學生，在課堂播放張凌赫在2025-2026年湖南衛視芒果TV跨年演唱會的走秀片段，並分析張凌赫的高考成績，以「學霸型偶像」為參照，講解何為「真正的吸引力」。相關話題「張凌赫自己都不知道能預防早戀」迅速登上熱搜。

內地知名男星張凌赫（ig/zhanglinghe__1230）

老師在課堂播放張凌赫走秀片段「預防學生早戀」：

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老師所展示的張凌赫履歷堪稱「硬核」：2016年江蘇高考數學182分（滿分200）、總分378分（滿分480），物理、化學雙A+，並考入南京師範大學電氣工程及其自動化專業。集身高190厘米、高顏值和學霸背景於一身的張凌赫，被網民形容為「頂配」，甚至有人留言調侃：「女生看完他，再看身邊同齡男生，瞬間覺得全是兄弟。」

內媒報道，有教師開始效仿此法，認為展示兼具實力與形象的優質偶像，有助學生建立更理性、健康的審美觀，避免盲目早戀。另有家長分享效果稱：

女兒看完他的視頻和成績後，自己就說『現在談戀愛不如刷題』。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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