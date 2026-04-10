Coser拒付尾款遭流出零修圖原片　投胎級變臉震驚全網　真相反轉

最近大陸Coser圈盛傳，一名Coser因拒絕支付攝影尾款，遭攝影師公開一組零修圖的照片，由於before及after差異過大，引發網友一陣討論。



不過這件事之後迎來大反轉，因為有內行人就發現，其實被攝影師公開圖片裡的人，並不是原本那位女Coser，而是另有其人。

網傳女Coser拒絕付款給攝影師，零修圖照被公開，實際上兩張照片是不同人。（微博@皮球-皮蛋-皮豆豆）

女Coser拒絕付款給攝影師，零修圖照被公開，實際上兩張照片不是同一個Coser：

近期一篇「coser拒付尾款，被攝影師原片流出」的貼文，在大陸社群平台掀起一陣討論，一名Coser的照片疑似在沒有後製及濾鏡的情況下被上傳至網絡，圖裡的女子身材略顯豐腴，加上又由下往上拍，雙下巴顯而易見，後續更有網友曝光該名Coser的「after照」，引發網友一陣熱議。

由於「after照」裡的女子，不僅擁有瓜子臉，雙眼也大得炯炯有神，加上一整排整齊的潔白牙齒，瞬間變身二次元女神，不少網友看完全部的照片後便直言：

這已經是投胎級別的修圖了。

《Yahoo新聞》指出，這起事件很快地就出現翻轉，有網友就發現，其實圖片裡的兩名女子，並不是同一人，而身材較為豐腴的女子，其實是來自菲律賓的Coser「Krey」，且照片早在2024年就上傳至網絡。

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