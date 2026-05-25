肚子痛是哪個部位出問題？腹痛九宮格看位置對症　中腹恐是闌尾炎

許多人出現腹部不適時，第一時間往往會聯想到腸胃問題，甚至直接服用胃藥緩解。不過，腹痛成因其實相當多元，未必僅與胃部有關。由於腹部涵蓋腸胃、肝膽、胰臟、泌尿系統及部分生殖器官，不同部位出現疼痛，可能反映出不同器官或系統的異常，因此醫療與營養領域常以「腹痛九宮格」作為初步觀察工具，協助大家辨識可能的警訊。



所謂「腹痛九宮格」，是以肚臍為中心，將腹部劃分為九個區域，再依疼痛位置對照可能相關的器官，作為初步判斷方向。以正面視角來看，右上腹常與肝臟及膽囊相關，可能涉及肝炎、肝硬化、膽囊炎或膽結石等問題；中上腹多與胃部及消化系統有關，常見如消化不良、胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍；左上腹則可能與胃部或胰臟狀況有關。

腹痛九宮格是以肚臍為中心，將腹部劃分為九個區域，再依疼痛位置對照可能相關的器官，作為初步判斷方向。（高敏敏）

若疼痛出現在右側腹或左側腹，則較常見於泌尿系統或部分腸道問題，例如腎結石、輸尿管結石等。中腹部疼痛則可能與腸道急症相關，包括急慢性腸炎、急性闌尾炎、小腸扭轉等。至於右下腹，通常被視為需特別注意的區域，除闌尾炎與尿路結石外，女性若出現此處疼痛，也應警覺異位妊娠或卵巢囊腫等可能性。

中下腹部疼痛則可能與骨盆腔、直腸或男性生殖系統有關，例如直腸炎、前列腺炎或睪丸炎等情況；左下腹則較常與腸道或生殖系統相關，常見如乙狀結腸炎、附件炎、宮外孕等。由於腹痛牽涉範圍廣泛，僅靠單一位置雖可作為方向參考，但仍無法取代專業診斷。

針對不同類型的腹痛，營養師也提出基礎飲食與營養補充建議。若為消化不良、胃痛或胃炎，建議採少量多餐方式，避免一次進食過多，並減少冰冷、刺激性食物攝取；日常也可注意維生素B群與鋅等營養素的補充。若屬腸炎、腹瀉或腸絞痛，則應優先補充水分與電解質，以避免脫水，同時可依個人狀況考慮補充益生菌，並暫時減少高纖食物攝取，降低腸道刺激。

若懷疑與膽囊或肝臟功能相關，飲食原則則以減少油脂、避免暴飲暴食為主，並可留意維生素C、維生素E等抗氧化營養素攝取。至於泌尿道結石相關疼痛，則應特別重視水分補充，協助尿液稀釋，同時注意礦物質攝取平衡，避免過量補鈣，並留意高草酸食物的攝取量。

營養師也提醒，腹痛位置可作為初步觀察依據，但並不能單靠疼痛部位自行診斷。若出現劇烈疼痛、疼痛持續加重、發燒、嘔吐、黑便，或女性出現疑似懷孕相關腹痛等情況，應儘速就醫檢查，由專業醫師進一步判斷病因，以免延誤治療時機。

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