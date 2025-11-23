久坐不動增1.64倍大腸癌風險　醫生提醒60分鐘必動　2招自救對策

你是不是常常一坐就是一整天？久坐的危害遠比你想像得更深！研究指出，即使有運動習慣，長時間久坐仍會顯著提高罹患大腸癌的風險，這個每天都在發生的習慣，正悄悄對你的腸道造成慢性的致命傷害。



運動也無法抵銷 研究發現久坐也是致癌因子

台灣大腸直腸外科醫師陳威佑指出，許多人誤以為久坐的傷害，只要靠運動就能「功過相抵」，但事實並非如此。根據2022年發表於《Journal of Korean Medical Science》的研究顯示，每天坐著超過10小時的人，罹患大腸癌的風險竟高達1.64倍。

這項研究最關鍵的發現是，即使有規律運動，只要久坐時間過長，這樣的風險依然存在。這意味著久坐的傷害並非「不運動」，而是另一種低強度、慢性且高頻率的代謝負擔，持續地對身體造成影響。

醫揭：久坐傷害腸道的3大機制

為什麼坐著會對腸道造成如此大的威脅？陳威佑解釋，大腸癌的發展與「代謝異常」和「腸道菌相改變」密切相關，而久坐正是這兩大問題的催化劑，主要透過3大機制攻擊你的腸道。

1. 增加胰島素阻抗

長時間坐著不動，會讓身體的能量代謝變得遲緩，導致脂肪容易堆積、血糖調節功能下降，最終引發「胰島素阻抗」。這種代謝異常狀態，會刺激腸道黏膜細胞過度增生、分化異常，長期下來就可能形成癌前病變。

2. 引發慢性隱性發炎

久坐會讓身體長時間處於一種輕微但持續的發炎狀態。當體內的發炎指數上升，會導致腸道黏膜的DNA更容易受到損傷與突變，大幅增加細胞癌變的風險。

3. 影響腸道血流與菌相

久坐會直接導致腸道的血液流動變慢，影響黏膜的營養與氧氣供應。同時，腸道蠕動也會減弱，造成腸道菌相失衡，好菌減少、壞菌增生。這些壞菌會產生毒素，持續刺激黏膜發炎、破壞細胞，提高致癌機率。

保護大腸不只靠飲食 醫授2招「中斷靜止」自救法

陳威佑強調，大腸是一個需要透過「活動」來刺激的器官。想保護腸道，除了少吃紅肉、多吃纖維外，更重要的是養成「少坐」和「中斷靜止」的習慣。他建議，不論工作多忙，都要記住以下兩個簡單卻極為重要的生活對策：

1. 60分鐘要活動1次

每坐60分鐘，就務必站起來活動至少2分鐘。不論是去倒水、上廁所，或是單純在座位旁伸個懶腰，這些微小的動作都能有效喚醒腸道蠕動，促進血液循環。

2. 善用零碎時間

主動切斷「連續靜止」的狀態。例如，午休時間可以起來散步5～10分鐘；搭乘大眾運輸時提早一站下車，多走一小段路；開車等紅燈時，也可以動動腳踝或轉動小腿，促進下肢循環。

陳威佑表示，久坐對腸道的影響，不像腰痠背痛那樣立即有感，卻是一種慢性累積的健康負債。

從今天起，時時提醒自己和身邊的人，坐久了就該動一下，這些看似微不足道的小改變，正是遠離大腸癌、保護腸道健康最實用的關鍵。

