大腸癌｜吃素增大腸癌風險？醫揭缺2營養最關鍵+正確吃法多吃堅果

一般大眾普遍認為「吃素」代表健康、養生，甚至有助於降低疾病風險，但近年卻有研究指出，純素食者罹患大腸癌的風險反而更高，引發不少討論。對此，醫師提醒，飲食與健康之間的關係並非單一因素，若素食攝取不均衡，仍可能對身體造成負擔。



台灣臺安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，素食確實富含抗氧化物，有助於降低部分癌症風險，但並非萬靈丹，關鍵仍在於營養是否均衡，以及是否搭配運動與良好生活習慣。臨床實驗觀察發現，純素食者若未妥善補充營養，特別是鈣質與維生素B群攝取不足，可能提高大腸癌與食道癌的風險。

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由於純素者無法從乳製品與動物性食物中攝取鈣質，只能仰賴豆腐或部分蔬菜來源，一旦攝取不足，可能影響體內代謝機制，進而增加罹癌機會。此外，部分素食者習慣攝取醃漬食物，或食用過燙飲食，也都是食道癌的潛在風險因子。

針對外界關注「純素飲食罹患大腸癌風險較高」的研究，糠榮誠解釋，該研究樣本中純素者比例極低，容易因少數病例影響整體統計結果，因此仍需審慎解讀。不過他也強調，純素飲食確實在某些癌症如腎臟癌、胰臟癌與乳癌方面，顯示出風險降低的趨勢，顯示飲食與癌症之間並非單一因素，而是與基因、環境與整體生活型態息息相關。

除了營養失衡問題，現代素食加工食品也成為隱憂。糠榮誠建議大家應以天然食物為主，例如堅果、豆類、蔬菜與橄欖油等地中海型飲食，減少加工食品攝取。

此外，許多人認為吃素較健康，但醫師觀察到不少素食者仍有肥胖問題，可能與攝取過多精緻澱粉、油脂或缺乏運動有關，甚至因飽足感不足而進食過量，反而影響代謝與健康。

至於罹癌患者是否適合改採素食，糠榮誠表示，過去研究顯示，單純改變飲食型態對預後影響有限，反而是規律運動對降低復發與改善治療副作用更為關鍵。他指出，運動不僅有助於提升免疫力，也能降低化療期間的不適反應。

綜合目前醫學建議，糠榮誠認為，預防癌症應採取均衡飲食原則，不必過度偏向單一飲食型態。無論葷食或素食，都應避免長期高油、高鹽或過度加工食品，多攝取蔬菜水果，並搭配規律運動與定期健康檢查，若能及早發現異常並處理，可有效降低大腸癌發生風險。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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