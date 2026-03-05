胃癌｜不煙不酒仍中招！研究：1飲食習慣超傷胃3類人高危+預防4招

在胃幽門螺旋桿菌被發現之後，我們知道如何殺菌、保護胃黏膜，大大減少了胃潰瘍的發生率。因此與過去四五十年相比，罹患胃癌患者的人數已經變少了。然而，全世界一年還是會新增一百萬位胃癌患者，每年因為胃癌死亡的人數也持續攀升。尤其在東亞，包含日本、韓國、與台灣，胃癌仍是非常值得重視。



已知的胃癌危險因子

目前容易罹患胃癌的危險因子，包含了有抽煙、過量飲酒習慣、有胃癌家族史、本身有胃幽門螺旋桿菌感染，或有腹部肥胖，腰圍比較寬。另外，鹽漬物攝取量高，也是容易罹患胃癌的狀況。畢竟，我們進食之後，食物進入胃腸道，我們怎麼吃，吃了什麼，對胃腸道會不會生病，總是很有關係的。

雖然在過去與胃癌比較有明確相關的是「鹽漬類食物」，像是喜歡、習慣吃鹽醃的泡菜、鹹魚、醃肉等，會增加罹患胃癌的機率。然而，值得提出疑問的是，假使是本身習慣吃的鹹，就算拿到鹹香的外食還會再拿起鹽罐加味，會不會增加胃癌的罹患機率呢？

研究怎麼說？

來看一篇在《癌症病因與控制》刊登的統合分析，這篇論文統合了過去25篇研究報告，包含10,283例病例和24,643例對照，在討論鹽分攝取量的時候，包含了受試者對鹽味的偏好（覺得無味、正常、或鹹），平時會不會在餐桌上拿起鹽罐再對著面前的一盤食物額外撒上食鹽（從不、有時、總是），計算總共鈉攝入量（一天吃幾克的鈉，分成三組，低、中、高），以及每天攝取的高鹽和鹽醃製食品量（分成三組，低、中、高）。再利用統計方式調整計算，減少因為生活習慣、經濟狀況、或生活地區差異帶來的影響，探討受試者鹽分攝取量與其胃癌發生率的相關性。

經過分析，發現以下的飲食狀況會讓人更容易罹患胃癌：

1. 口味上偏好鹹味的受試者

2. 總是會在上菜後再拿鹽罐對著食物多灑些鹽的受試者

3. 每天攝取高鹽和鹽醃製食品量落在最高那一組的受試者



也就是說，偏好鹹味、經常在餐桌上添加鹽、攝取高鹽和鹽醃製食品量愈多，真的比較容易罹患胃癌。

不過，在這篇研究中，總鈉攝入量與胃癌風險之間未發現顯著相關性。代表關鍵在於飲食習慣，而非單純的鈉攝取量！

為什麼高鹽飲食與胃癌相關？

為什麼高鹽飲食容易增加罹患胃癌的機率呢？有幾個可能的原因：

1. 刺激胃壁，破壞胃黏膜

高鹽飲食會刺激胃壁，破壞胃黏膜，促使胃壁要反覆修復增生和DNA的破壞，可能產生致癌作用。

2. 影響胃的免疫防禦

高鹽飲食會改變胃部保護性黏液的濃稠度，破壞了免疫防禦能力，讓人更容易感染胃幽門螺旋桿菌。而且過多的鹽份還會讓胃幽門螺旋桿菌更容易在胃的環境裡生存。要記得，胃幽門螺旋桿菌是著名的胃癌致病因子，當高鹽飲食更容易讓人感染這隻細菌，還讓這隻細菌更好生存下來，自然就會更容易罹患胃癌。

3. 加工食品中的硝酸鹽和亞硝酸鹽會轉變為致癌物

高鹽飲食裡包含了加工肉品，其中常含有過多硝酸鹽和亞硝酸鹽，導致N-亞硝基化合物等致癌物的形成。

避免胃癌，飲食上你可以這樣做

綜上所述，研究顯示，偏好鹹味、經常在餐桌上添加鹽，以及攝取大量高鹽和鹽醃製食品，均會增加罹患胃癌的風險。因此，為了降低胃癌風險，最好還是養成清淡飲食的習慣，減少鹽的攝取，特別是避免過量食用鹽醃製食品。同時，定期進行健康檢查，及早發現並治療可能的胃部問題，也是維護胃部健康的重要措施。

