大腸癌預防｜醫生揭飲食習慣藏危機！遠離7類食物保護腸道健康

近年來大腸直腸癌的發生率持續攀升，除了大家熟知的紅肉攝取過多、蔬菜攝取不足外，其實日常中一些「習以為常」的飲食習慣，也可能正悄悄累積風險。



醫師指出，現代人常吃的許多加工食品，雖然熱量高，卻缺乏真正能被身體好好利用的營養。這些「吃進去卻養不到身體」的食物，可能正在打造一個適合癌細胞生長的環境，而我們卻渾然不覺。

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大腸癌多與飲食有關，尤其這些習慣最危險！

目前醫學認為，造成大腸癌風險上升的主因包括：

1. 油炸、燒烤等高溫料理：紅肉在高溫下容易產生致癌物質

2. 西化飲食：如加工肉品、速食等，長期攝取會破壞腸道環境



此外，外食族經常吃的下列食物，也可能成為身體負擔，損害腸胃功能：

大腸癌多與飲食有關，醫師建議避免這些飲食習慣（Heho健康授權使用）

1. 人造食品、加工組合肉

2. 奶精、人造味精

3. 過期或不新鮮的食物

4. 辛辣或過度刺激的食物

5. 醃漬物

6. 冰冷食物（如冰飲、冰品）

7. 不好的油脂



為什麼要少吃這些？

這些人工加工食物，缺乏天然營養，長期攝取會導致：

1. 腸道菌相失衡：壞菌增多、益生菌減少

2. 腸黏膜受損：修復能力下降，長期發炎恐致癌

3. 油脂代謝異常：壞油脂累積於血管與腸壁，增加病變風險

4. 消化吸收變差：特別是冰冷食物會抑制腸胃功能，影響血液循環與油脂吸收



營養師與醫師建議

1. 減少加工、油炸與冰冷食物

2. 多攝取天然食材、蔬菜與高纖食物

3. 每日養成健康腸道環境，從「吃對」做起



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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