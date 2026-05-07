大腸癌預防｜醫生揭飲食習慣藏危機！遠離7類食物保護腸道健康

撰文：Heho健康
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近年來大腸直腸癌的發生率持續攀升，除了大家熟知的紅肉攝取過多、蔬菜攝取不足外，其實日常中一些「習以為常」的飲食習慣，也可能正悄悄累積風險。

醫師指出，現代人常吃的許多加工食品，雖然熱量高，卻缺乏真正能被身體好好利用的營養。這些「吃進去卻養不到身體」的食物，可能正在打造一個適合癌細胞生長的環境，而我們卻渾然不覺。

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大腸癌多與飲食有關，尤其這些習慣最危險！

目前醫學認為，造成大腸癌風險上升的主因包括：

1. 油炸、燒烤等高溫料理：紅肉在高溫下容易產生致癌物質
2. 西化飲食：如加工肉品、速食等，長期攝取會破壞腸道環境

此外，外食族經常吃的下列食物，也可能成為身體負擔，損害腸胃功能：

大腸癌多與飲食有關，醫師建議避免這些飲食習慣（Heho健康授權使用）

1. 人造食品、加工組合肉
2. 奶精、人造味精
3. 過期或不新鮮的食物
4. 辛辣或過度刺激的食物
5. 醃漬物
6. 冰冷食物（如冰飲、冰品）
7. 不好的油脂

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為什麼要少吃這些？

這些人工加工食物，缺乏天然營養，長期攝取會導致：

1. 腸道菌相失衡：壞菌增多、益生菌減少
2. 腸黏膜受損：修復能力下降，長期發炎恐致癌
3. 油脂代謝異常：壞油脂累積於血管與腸壁，增加病變風險
4. 消化吸收變差：特別是冰冷食物會抑制腸胃功能，影響血液循環與油脂吸收

營養師與醫師建議

1. 減少加工、油炸與冰冷食物
2. 多攝取天然食材、蔬菜與高纖食物
3. 每日養成健康腸道環境，從「吃對」做起

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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