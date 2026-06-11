有片！深圳男向路人推銷清潔劑　蹲下追抹拖鞋　網民籲小心擦鞋黨

港人近年愛北上消費，不過去深圳切記要小心「擦鞋黨」！有港男生於網上分享影片，見到深圳街頭有年輕男子向男途人推銷擦鞋清潔劑，更蹲下追着抹拖鞋，男途人一直未有理會才放棄。



網民笑說，「拖鞋都抹，真係笑X咗」、「條友理都唔理佢」。有網民認為是詐騙，「好多呢類，之前過關嗰陣大陸嗰邊都有牌寫住叫人唔好信擦鞋黨，原價10蚊支淘寶都有」、「支嘢幾蚊1支幾10倍mark up（加價）賣畀你，仲要遇着有班香港人以為幫襯佢做善事幫後生仔」。



有港男生於網上分享影片，呼籲要小心深圳的「擦鞋黨」。（Threads@alansiu1007）

該港男生於Threads發文發片表示，「香港人去深圳的時候要小心這個人」。

深圳男推銷清潔劑、蹲下追抹拖鞋

影片見到，1名揹着背包的年輕男子向男途人推銷擦鞋清潔劑，緊接突然蹲下幫男途人抹拖鞋，男途人疑惑地看了一下，沒理會繼續向前走，年輕男子死心不息追着抹，見未能成功推銷才站起身。

影片見到，1名揹着背包的年輕男子向男途人推銷擦鞋清潔劑，緊接突然蹲下幫男途人抹拖鞋。（Threads@alansiu1007）

年輕男子突然蹲下幫男途人抹拖鞋。（Threads@alansiu1007）

年輕男子突然蹲下幫男途人抹拖鞋。（Threads@alansiu1007）

網民分享經歷：被訛咗$199

不少網民分享經歷，「真的有毛病，我穿洞洞鞋噴我腳上」、、「我同嗰frd去深圳好出名嗰皇庭廣場定唔記得叫咩，有條友就咁冇啦啦幫我哋擦鞋，好彩我身手敏捷一下跳起身，然後拉住我嗰frd跑走咗」。

上次佢想噴我老友對GUCCI白鞋，我即刻大嗌，你噴我就報警，佢仲鬧返我話我惡！

男途人沒理會繼續向前走。（Threads@alansiu1007）

甚至有網民本着助人之心購買了擦鞋清潔劑，「一上來擦我波鞋，睇係學生，有點心軟，就買咗。第1支賣我99，話3支一齊買有優惠，後面先知道係有組織一齊訛人！被訛咗$199」、「之前新年見過1個男仔又係賣呢支嘢，有禮貌問咗先噴，幾靚仔，又高又黑，有啲似藏族人，所以買咗當新年利市仔」。亦有目擊者說「噚日先遇到，有個大陸阿姐99蚊買咗兩支所謂鞋嘅清潔劑」。

年輕男子死心不息追着抹。（Threads@alansiu1007）

深圳人：一般看到直接跑 網民指是騙子籲勿買

有深圳人指出，「作為深圳人我一般看到直接跑，因為不知道他們噴的是什麼東西，一上來就往你鞋子上噴，反正我感覺好恐怖」、「我想知道他們有什麼KPI嗎？我和我媽出門逛街碰到好幾次了」。

年輕男子見未能成功推銷才站起身。（Threads@alansiu1007）

另有網民表示，「唔明點解咁多年都仲有咁情況」、「2026年了還有如此落後的推銷」、「仲有個賣按摩槍走埋嚟按你條頸」、「各位記住大大聲X，叫佢賠錢就得」、「勿再買，全是不值錢的東西，他們是集團式操作騙子！」。

（Threads@alansiu1007）

相關連結：女生遇追數黨詐騙講全名住址 叫15分鐘回家還錢否則「上去做嘢」

騙徒無處不在，市民切記要小心提防！1名香港女生在Threads發文表示，今年6月3日收到陌生人來電，當詢問對方身份時，她的手機剛好耗盡電源，令她有時間思考到底是誰致電。樓主稱一度以為對方是送貨員，但之前1天才訂貨，1個月後才會送遞上門，而電話充電期間再有人致電，是「同一個嘅6字頭」號碼，樓主才知道並非送貨。



陌生來電稱欠債追數：上去做嘢

樓主表示，來電者說得出其姓名，稱呼她為「小姐」，無禮地詢問「喂！你15分鐘內返唔返到屋企？」。樓主直言：「返唔到喎！咩事？」對方聲稱樓主「爭人哋錢」，總數28,500元，自稱是受到1間財務公司委託「收返你條數」。樓主立即否認欠債，但對方準確說出其住址，意帶恐嚇；樓主再次強調沒有欠債，警告「你再打嚟我報警！」，對方反稱「你報啦！我𠵱家就上去做嘢！」，樓主聞言掛斷電話。

市民如收到可疑電話，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話。（守網者網站截圖）

網民：詐騙，我都收過

大量網民留言指「我都收過呢啲電話，我叫佢上嚟收，話一定要當面俾佢，佢係都叫我入戶口，我堅持要佢上嚟，佢最後只可以收線，我打返個電話叫佢快啲上嚟，2次之後佢電話就唔通」、「詐騙，我都收過，仲講得出我全名同身份證號碼，佢話唔過數就上門，我話驚佢去錯想同佢對埋地址，佢講唔出，只係不停話唔過數就上門」、「我都試過啦，我話我已經係屋企等緊你， 我揸住把大關刀」。

女生遇追數黨詐騙講全名住址 叫15分鐘回家還錢否則「上去做嘢」