青衣現鎅袋黨？鎅刀青年烈日扒竊　長者手袋遭割開大洞恐怖相瘋傳

青衣出現「鎅袋黨」？有青衣街坊於網上青衣群組發警世文，指其長者家人於長康邨康和樓、大快活士多附近被1名20多歲青年試圖扒竊，對方更用鎅刀鎅開手袋，破口大開，幸家人沒有受傷，財物也沒有被偷走。樓主估計該青年針對老人家下手，有機會是慣犯，提醒其他街坊小心。



事件引起網民關注，「咁恐怖」、「文雀出沒？」、「真有點猖狂」、「咁X街！多謝樓主提醒！」，又建議樓主報警，「希望警方睇返附近CCTV，可以拉到個賊」。



有青衣街坊指，其長者家人於長康邨康和樓、大快活士多附近被1名20多歲青年用鎅刀鎅開手袋。（AI生成圖片）

「住（青衣）附近嘅街坊也告知一下屋企嘅長者或者自己，都留意一下」。該街坊於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發布手袋被鎅爛照片，指其家人於5月30日上午在長康邨康和樓、大快活士多附近「睇緊嘢」時，有1名20多歲年輕男子試圖扒竊，「手持鎅刀將刀片推到最出，手袋被鎅開了」。

青衣長者遭青年持鎅刀鎅袋

從相片見到，黑色手袋側面被鎅開一個大洞，從拉鏈旁邊直落到底，足見鎅刀相當鋒利，以及用力之猛。

手袋側面被鎅開一個大洞，從拉鏈旁邊直落到底。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

樓主料是慣犯專揀老人家下手：有點猖狂

不幸中之大幸是，雖然手袋被鎅爛，但樓主表示家人沒有受傷，亦沒有被偷走財物。然而他估計對方專門選老人家下手，有機會是慣犯，提醒其他街坊小心，「早上07:30發生，真有點猖狂，二十多歲男」。

事發地點為長康邨康和樓、大快活士多附近。（Google地圖）

網民呼危險倡報警：揹袋最好放前面安全啲

網民看後震驚，「青衣好危險」、「咁恐怖」、「文雀出沒？」、「咁X街！多謝樓主提醒！揹袋最好喺返前面安全啲！」。

亦有網民建議報警，「請報警！希望警方睇返附近CCTV，可以拉到個賊」、「士多出邊都有CCTV，可以報警後叫佢哋幫手睇返」。

盜竊罪最高可處監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。