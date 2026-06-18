日本婦產科恐怖意外　無牌秘魯男硬推胎兒　孕婦出血4公升命危

日本福岡市驚爆1宗無牌行醫案。當地1家婦產科診所的70歲日本籍院長，涉嫌縱容診所內1名未持有行醫執照的60多歲秘魯籍男子進行醫療程序。該秘魯籍男子在協助1名孕婦分娩手術時，竟用力按壓其腹部「硬推胎兒」，導致產婦產後嚴重大出血高達4公升，一度失去意識險死，最終需送往其他醫院的深切治療部（ICU）搶救3天。院長聲稱當時秘魯男只是副手，沒有任何醫療行為，又指對方「只是口語不好才沒通過考試」。當地警方已於6月5日將2人以涉嫌違反《醫師法》移送檢察機關。



該秘魯籍男子在協助1名孕婦分娩手術時，竟用力按壓其腹部「硬推胎兒」。（YouTube影片截圖）

無牌行醫用力按壓孕婦腹部 孕婦大出血生命垂危

案發於2023年，該名秘魯籍男子在福岡市一家婦產科醫院內，協助1名30多歲的婦女分娩。據調查人員透露，過程中該男子用力地按壓孕婦的腹部，企圖將嬰兒推擠出孕婦體外。該男子的行為可能導致這名孕婦子宮破裂甚至致命。

孕婦在生產後出現大出血，出血量驚達4公升，是正常分娩出血量的８倍多。她一度失去意識，隨即被緊急轉移至另1所大型醫院的深切治療部（ICU）進行搶救，足足留醫3天才脫離危險。

孕婦在生產後出現大出血，被緊急轉移至另一所大型醫院的深切治療部（ICU）進行搶救。（YouTube影片截圖）

絕對沒有任何感到愧疚或虧心的地方。 涉事婦產科診所院長

這宗險死悲劇發生後，受害孕婦家屬前去向診所質問，涉案的診所院長不但毫無悔意，反而回應家屬：「絕對沒有任何感到愧疚或虧心的地方。」院長甚至為家屬的質疑而感到出乎意料，表示不理解為什麼家屬不感謝他讓孩子順利出生。

受害孕婦家屬前去向診所質問，該院長毫無愧疚。（AI生成圖片）

院長拒道歉兼反嗆家屬 辯稱秘魯漢「僅日語不好未過考試」

即使在接受警方調查時，該院長仍極力辯稱，該秘魯籍男子確實沒有日本的行醫執照，但他解釋稱「只是因為日語不好才沒通過考試」。院長堅稱只是安排該男子擔任助手，強調對方「並未進行任何醫療行為」。

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見義勇為的中學生得到遲來的褒獎。日本愛知縣1名懷胎7個月的孕婦在火車月台等車時，突暈倒跌落路軌，5名途經的高中生見狀即時救人，確認列車還有5分鐘到站後，其中1名男學生跳落路軌托起孕婦，其餘4人在月台上合力拉起。孕婦事後聯絡附近的高中成功找到5位救命恩人，較早前還帶同出生不久的兒子到該校向恩人道謝，同學們表示沒想到當時原來「救了2個人」。



木村女士帶著孩子到西尾高中當面感謝學生，大家一起拍了合照。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

懷胎7月孕婦暈倒跌落路軌失去意識

日本傳媒報道，去年11月28日愛知縣名鐵西尾線櫻町前站發生驚險一幕，已懷胎7月的35歲孕婦木村慧在月台等車，該站是日本的無人值守車站，她候車時突暈倒，失去意識跌落路軌。木村憶述，她當時意識模糊，雙腳不聽使喚的往前移動，最後跌落離月台有約1米的軌道區域並失去知覺。

木村表示，當日走向月台途中突然失去意識跌入路軌。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

軌道和月台有約1米距離。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

日本的無人車站月台上沒有工作人員。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

5名高中生確認距離列車駛入僅剩約5分鐘即開始救人。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

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