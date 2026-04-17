連救兩命！日孕婦暈倒跌落路軌　5高中生合力救人　產後感動重聚

見義勇為的中學生得到遲來的褒獎。日本愛知縣1名懷胎7個月的孕婦在火車月台等車時，突暈倒跌落路軌，5名途經的高中生見狀即時救人，確認列車還有5分鐘到站後，其中1名男學生跳落路軌托起孕婦，其餘4人在月台上合力拉起。孕婦事後聯絡附近的高中成功找到5位救命恩人，較早前還帶同出生不久的兒子到該校向恩人道謝，同學們表示沒想到當時原來「救了2個人」。



木村女士帶著孩子到西尾高中當面感謝學生，大家一起拍了合照。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

懷胎7月孕婦暈倒跌落路軌失去意識

日本傳媒報道，去年11月28日愛知縣名鐵西尾線櫻町前站發生驚險一幕，已懷胎7月的35歲孕婦木村慧在月台等車，該站是日本的無人值守車站，她候車時突暈倒，失去意識跌落路軌。木村憶述，她當時意識模糊，雙腳不聽使喚的往前移動，最後跌落離月台有約1米的軌道區域並失去知覺。

木村表示，當日走向月台途中突然失去意識跌入路軌。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

軌道和月台有約1米距離。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

日本的無人車站月台上沒有工作人員。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

5名高中生確認距離列車駛入僅剩約5分鐘即開始救人。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

5高中生確認列車還有5分鐘到站果斷救人

當時5名愛知縣西尾高校的學生剛考完期末考放學搭車，2名二年級女生目睹孕婦跌落路軌即衝上前及高聲呼救， 3名3年級男生趕至。5人在月台上確認下一班車還有5分鐘才到達，其中3年級生相川悠維果斷跳落路軌救人，他從下方托起孕婦，其餘4人在月台上合力拉起。相川表示，由於平時經常乘搭該路線，清楚列車進站時間，確認暫無即時危險才採取行動。

木村最終在學生們呼叫下恢復意識，因為她有早產風險，報案後被緊急送院。她慨嘆幸好那天是學校考試，那時間才會有學生經過。

母子平安後聯絡附近高中 成功找到救命恩人

至今年2月14日情人節當天，木村順利誕下男嬰。由於不清楚救命恩人是誰，只有印象他們是高中生，便逐一聯絡車站附近的3所高中。西尾高校的老師得悉事件後在校內發尋人啟事，結果學生害羞地承認救人，挺身而出的5名學生分別是2名高二女生柴田采璃與平松奈花，以及3月份剛剛畢業的3名男生松村泰成、兼松郁京、相川悠維。

兩名高二女生柴田采璃與平松奈花率先發現有人墮軌。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

3月份剛剛畢業的3名男生松村泰成、兼松郁京、相川悠維是學校棒球隊成員。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

學生輪流抱寶寶 感動「救了兩人」

3月18日，木村帶住出生不久的兒子到高校向5名救命恩人致謝，也順道祝賀3名高三男生畢業。她請學生們輪流抱起自己的孩子，小心接過嬰兒的學生們臉上洋溢著溫柔笑意。兼松感觸表示：「救援時以為只救了一個人，現在才真切感受到我們拯救了兩個人。」新手媽媽木村也希望兒子將來會像這群學生一樣，遇到別人有困難時會毫不猶豫伸出援手。

木村女士請學生們寶寶自己的孩子。其中一位女生笑著說：「很有分量呢。」（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

學生們輪流接過孩子。（YouTube@NagoyaTVnewsCH 影片截圖）

事件令網民感動，由衷敬佩5位高中生的勇氣，認為他們是真正的英雄。有網民卻批評不應過度渲染事件，批評高中生非車站人員卻走入路軌，可能違反當地的《鐵道營業法》，正確的做法應是按下緊急停止按鈕等待工作人員處理，但言論引來抨擊，指事發車站屬無人車站，月台上沒工作人員，如非學生出手恐怕變成慘劇。

鐵路公司稱可找月台對講機

事發的鐵路公司名鐵表示，遇到有人跌落路軌，如屬未設置緊急通報裝置的無人車站，可尋找設置在車站柱子或自動販賣機旁的對講機，可以聯絡站務員緊急倒止列車進站。

（綜合）