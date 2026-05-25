女童靠亡母「預繳飯錢」吃雜飯！長大後舊地重遊　得悉真相極催淚

善意的謊言往往最令人感動！馬來西亞有女生在網上分享催淚經歷，指年幼喪母，和外婆相依為命並過着節儉生活，有雜飯店（類似香港兩餸飯店）老闆於心不忍，謊稱其母在餐廳留下一筆錢，往後她只要到店內吃飯，便可從那筆錢裏面扣除，故直至生父出現前，她在雜飯店吃了將近2年的午餐。



事隔多年，她返回雜飯店發現老闆已離世，老闆娘則告訴她1個秘密，「其實，根本沒有什麼『媽咪留下來的錢』」，只是老闆不忍她捱餓而編的善意謊言，發現真相後的她對未能親口向老闆道謝感到遺憾。不少網民都被感動，「一餐（飯）對老闆來說不算什麼，對小女孩卻是可以溫飽她肚子心靈的飯」、「老闆是天使，回去天堂了」。



馬來西亞有女生年幼喪母，有雜飯店老闆謊稱其母留下一筆錢，往後到店內吃飯可以扣除，多年後才揭發是善意謊言，感動網民。（AI生成圖片）

女童母親因病離世 和外婆相依為命

「我一直以為，那2年的午餐，是用媽媽留給我的錢付的。直到8年後，我才知道…原來不是」，女事主在facebook群組「MamaClub」發文，指自己生於單親家庭，母親每天忙着為生計奔波，她自小便交由外婆照顧。在她10歲那年，母親因病過世，早已退休的外婆為了讓她能繼續上學，只好重新出外打工，兩人生活節儉，不時只能以即食麵充飢。

雜飯店老闆稱亡母「預繳飯錢」 午餐費可直接扣除

樓主某天放學未有如常回家，在學校附近的美食街閒逛，看看有沒有零食可以買。當時她被陣陣飯香吸引，走到一間雜飯檔前看到各式各樣菜餚，她忍不住吞了吞口水，但發現口袋只剩下2塊錢。正當她失落準備離開時，飯店老闆叫停她，稱「我等你很久了，還好你今天來，要不然我都不知道要怎麼跟你媽咪交代」、「你肚子餓嗎？要不要吃飯？走，去我的檔吃！」。

老闆見她一臉疑惑，解釋樓主母親生前給了他一筆錢，「她講以後如果你來這裏吃飯，就直接從那筆錢裏面扣」。她雖然半信半疑，但由於當時餓到不行，所以還是坐下吃了一頓雜飯，吃完後見老闆沒有收錢，便順道打包一份給外婆，老闆則答應「從那筆錢裏扣」。

自那天起，她每天放學都會到雜飯店吃飯，「那頓午餐，也漸漸變成我一天裏最期待的一餐」。當時她曾多次詢問老闆，母親留下的錢是否足夠 ，老闆總是笑着回道「哎呀，還有很多啦！吃到你18歲都夠！放心啦，不夠uncle再跟你講」，於是她便在那裏吃了將近2年的午餐。

樓主在雜飯店吃了將近2年的午餐，老闆每次都答應從她母親留下的錢裏面扣除。（AI生成圖片）

生父出現跟隨離開 無力拒絕聽從安排

後來樓主生父突然出現，表示會照顧她和外婆往後的生活，最初她和外婆都拒絕提議，但聽到對方承諾會供她上大學，外婆才答應。但樓主坦言，她和外婆感情深厚，根本不想跟父親離開，「爸爸對我來說，幾乎是個陌生人」，但年紀尚小的她無力拒絕，只能聽從成人安排。

長大後舊地重遊 揭發「根本沒有什麼媽咪留下來的錢」

事隔多年，18歲的她重回幼時居住地，發現雜飯店還在，但迎接她的不是老闆，而是老闆娘。和老闆娘交談得知，老闆在她搬走1年後便已離世，更告訴她一個埋藏多年的秘密，「其實，根本沒有什麼『媽咪留下來的錢』」。

老闆娘告訴樓主，其母從未留下飯錢，只是老闆不忍她捱餓而編造的謊言。（AI生成圖片）

老闆不忍女童捱餓 編造善意謊言

老闆娘透露，原來老闆當年聽到有客人說樓主母親過世，剩她和外婆相依為命，又看到她當時站在檔口前盯着菜餚，不忍心她捱餓才編了那個謊言。樓主對此感到遺憾，「可惜，我回來得太晚了，連一句謝謝，都沒能親口說出口」，故藉帖文向老闆道謝，「謝謝你讓那個原本只能吃泡麵的小女孩，在那2年裏，每天都能吃一頓熱騰騰的飯。希望你在那邊，一切都好」。

網民感動落淚 讚揚雜飯店老闆：無名英雄

樓主的經歷感動許多網民，「看哭了，這世上某個角落，真的還藏着溫柔與美好」、「世界因為這些無名英雄變得沒那麼難熬」、「一餐（飯）對老闆來說不算什麼，對小女孩卻是可以溫飽她肚子心靈的飯」、「uncle救贖了一個孩子」、「老闆是天使，回去天堂了」、「希望你有能力了再幫助有困難的人，繼續把愛傳下去」、「如果這件事情落在我身上，我真的會問老闆娘uncle的墓碑在哪裏，親自過去祭拜uncle和說出感謝的話，讓自己不留遺憾」。

（facebook@MamaClub）