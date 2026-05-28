糊塗媽家中燒香後出門購物　引大火燒死2子女　失火罪成獲判緩刑

燒香拜佛未求得神明保佑，竟反手將2 名子女送上黃泉路。西安1名58歲女子與2名子女同住在租住單位，平時在家中主人房陽台燒香供佛。某日，女子點燃3根無煙香後便匆忙外出購置廚具，放工回家的2名子女在睡房休息。無人看管的香火竟點燃陽台周圍的可燃物引發大火，將屋內財物燒毀、將2名無辜子女活活燒死家中。火勢更向上蔓延波及樓上單位，造成嚴重財產損失。事後，女子如實交代事件細節、主動認罪，並與受害住戶達成和解支付賠償金。法院以失火罪判囚女子3年，緩刑3年半。



西安1名58歲母親趙某在家中燒香引發火災導致2子女死亡。（AI生成圖片）

母親家中燒香引發大火 2子女被活活燒死

據《紅星新聞》最新報道，西安1名58歲母親趙某在家中燒香引發火災導致2子女死亡。趙某與兩名子女同住在租住單位，主人房陽台設有供桌擺放佛像和香爐。事發於2023年5月5日傍晚，趙某在香爐點燃3根無煙香後外出購置廚具，她的2名子女下班回家在睡房休息，對陽台點燃的香火毫不知情。不料，無人看管的三根無煙香竟點燃了陽台周圍的可燃物，引發大火，不僅將自家物品焚燒殆盡，還殃及樓上單位及財物，在睡房休息的2名子女亦命喪火海。

無人看管的三根無煙香竟點燃了陽台周圍的可燃物，引發大火。（AI生成圖片）

母親因失火罪判囚3年 緩刑3年半

同年8月24日，趙某案發後如實供認事件經過，庭上自願認罪受罰，主動與受火災波及的樓上業主達成和解並支付相應賠償金。法院審理認為，趙某因過失引發火災，導致2人死亡及他人財產受損，行為構成失火罪，情節嚴重。惟法官念在趙某案發後如實交代事件始末、主動認罪、且積極賠償鄰居損失，具備悔罪表現，最終以失火罪判處趙某有期徒刑3年，緩刑3年半。