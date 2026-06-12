城巴大媽輪椅安全帶扣手拉車　未扣好半倒在走道　乘客現4種反應

攜帶行李搭巴士要看管好！有城巴乘客於網上發文批評，有大媽隨便用輪椅停放區的安全帶扣住購物手拉車，未有扣好及看管，就走到上層坐下，結果巴士行駛時，手推車半倒下阻擋走道，他目睹上車乘客有選擇避開、踢開少少、留鞋印在購物袋上、幫忙放好的4種反應。



有城巴乘客於網上發文批評，有大媽隨便用輪椅停放區的安全帶扣住購物手拉車，未有扣好及看管，就走到上層坐下。（Threads@tank_gor）

該城巴乘客於Threads發文發相表示，「個大媽求其扣住條帶，自己走咗去上層，個袋有咩損毀唔好怪人，下個站勁多人上車落車」。

輪椅安全帶扣手拉車 未扣好半倒下

照片見到，大媽用輪椅停放區的安全帶扣住購物手拉車，但未有扣好而半倒下，阻擋走道，附近有乘客站立，但未有出手幫忙扣好。

巴士行駛時，手推車半倒下阻擋走道，樓主目睹上車乘客有選擇避開、踢開少少、留鞋印在購物袋上、幫忙放好的4種反應。（非涉事城巴／資料圖片）

上車乘客現4種反應

樓主指出，目睹其他乘客有4種反應，「有人選擇當佢無到避開直接行去上層」、「有人用腳輕輕踢開少少，自己過到就算」、「有人用鞋底留咗1個鞋印畀佢」、「竟然有人幫佢放返正一正個位，不過最後轉個彎佢又跌返落嚟，做咗10秒好事」。

樓主續說，最後他搭了該路線3分之2車程，仍未見大媽「落車理下個車仔袋」，原本想向上層大喊「你執返好你件行李車仔」，但車長未有出聲，故他也不出聲。

有網民分享，見過有乘客攜帶摺疊式木桌上車。（Threads@kirxchocy）

網民斥大媽自私 籲車長應開咪尋物主

有網民批評大媽，「自私行為不了得，方便自己阻礙人」，有網民認為車長應開咪尋物主，「開咪嗌自私車車主認領返，冇人應等下個站時停車走上上層嗌」，另有網民說「其實巴士車長唔應該繼續開車，因為一切意外，都關車長事」。

（Threads@tank_gor）

睇多啲：城巴阿伯追車失敗發難！拐杖打爛車窗嚇到乘客尖叫

追不到巴士也不應「發爛渣」！有乘客在社交平台Threads發布相片，指乘搭往杏花邨方向的8號城巴時，有阿伯因為追不到巴士，竟用拐杖打爛車窗，導致其他乘客尖叫，隨後極速逃走，令他感到震驚，「阿伯走得好快捉唔到」。



最終警方有回應：更多詳情請看：城巴阿伯追車失敗發難！拐杖打爛車窗嚇到乘客尖叫 警列刑事毀壞

阿伯因為追不到巴士，竟用拐杖打爛車窗，導致其他乘客尖叫，隨後極速逃走。（AI生成圖片）