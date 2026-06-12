地產舖廣告驚現「2房連天堂」月租$2.8萬　網民笑：落樓係地獄？

市場上有不少租盤，但直通「天堂」的單位，能否成為「搶手貨」？本港社交平台瘋傳1張照片，顯示有地產代理正為跑馬地某租盤單位下廣告，原本想要標榜為市場極少的「罕有2房連天台」，卻將天台誤寫為「天堂」，引來網民瘋狂嘲諷，「咁咪變相贖罪券？」、「真係做幾多陰質嘢都唔怕」、「咁會唔會落樓就係地獄？」。亦有人批評負責的地產代理不夠仔細，「咁小嘢都錯，點搵你買樓？」。



有地產舖貼出租盤廣告，將2房連天台誤打為「天堂」，引來網民嘲笑。（「threads＠gary_li_wc」圖片）

跑馬地560呎單位放租 月租2.8萬元

有網民近日在facebook群組「我們都是跑馬地長大的」上傳1張照片，顯示有地產公司在門外為該區奕蔭樓（Yik Yam Mansion）1個租盤下廣告，560呎單位月租28,000元，稱提供私人天台 （Private Roof）、有明亮視野（Bright View）、且交通便利（Easy Access）。

地產代理標榜「2房連天台」 誤寫「天堂」惹議

不過地產代理原本想標榜為市場極少的「罕有2房連天台」，但竟然將天台誤寫成「天堂」，而兩者意思截然不同，樓主因此表示「我當然想上『天堂』，但係暫時就算你畀$28,000我，我都要禮貌地婉拒」。

有網民質疑地產代理不夠細心，「咁小嘢都錯，點搵你買樓？」。（AI生成圖片）

網民調侃單位變贖罪券：做幾多陰質嘢都唔怕

相關照片被轉載至其他社交平台，引來網民瘋狂揶揄，「連天堂嚟計，又真係市場極少嘅」、「唔係極少，係獨市生意」、「真係罕有，佢又冇錯」、「咁咪變相贖罪券？」、「正呀，完全唔使怕講得地獄嘢多落地獄了」、「只要買咗佢，真係做幾多陰質嘢都唔怕，最衰只係租」、「個天堂咁細會唔會好迫？」、「以後教會唔使撈啦，由地產代理撈埋」、「其實抵，生前預備身後，連骨灰龕都唔使要仔女幫手搵」、「咁會唔會落樓就係地獄？」。

地產代理被質疑做事馬虎：咁少嘢都錯，點搵你買樓？

另有留言質疑負責以上廣告的地產代理不夠細心，「我都試過介紹House嗰陣語音輸入唔小心講咗『有獨立電梯直上天堂』」、「大佬，搵AI改稿先出街啦」、「咁小嘢都錯，點搵你買樓？」。

相關文章：靚裝？377呎公屋售258萬 標榜附送家電 被嘲似停屍間：法證先風

每人對家居裝潢風格各有喜好，但若然是「法證先鋒feel」的設計，大家又能否接受？有地產代理在社交平台發文，指有377呎的公屋現開價258萬元放售，指「全新靚裝修」包送電器，不過她分享單位內部影片卻引來網民熱議，事關全屋牆身幾乎以灰白色為主，更令人錯愕的是廚房前的牆磚採用白色格紋，且用銀色不銹鋼洗手盆，有網民笑指似停屍間，揶揄「法證先風」、「驗屍風？」、「而家連法醫都可以Work from home」。



另有留言質疑地產代理「擘大眼講大話」，「係咪對靚裝修有咩誤會」、「簡約公屋都靚過你」、「原本個設計師係咪飲大咗兩杯？」、「啲taste搞唔X掂，買返嚟要全爆，慘過買新居屋」。



有公屋單位開價258萬放盤，裝修被嘲似停屍間。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

灶頭則位於洗手盆旁邊的小房內。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

有人笑稱單位裝修風格為「法證先風」。（threads圖片）

地產代理稱「靚裝」 網民：簡約公屋都靚過你

有留言質疑單位和「靚裝」根本風馬牛不相及，「係咪對靚裝修有咩誤會」、「原本個設計師係咪飲大咗兩杯？」、「簡約公屋都靚過你」、「格局同裝修都極kam」、「啲taste搞唔X掂，買返嚟要全爆，慘過買新居屋」、「而家好似300萬都買到居屋喇喎……同埋你個裝修真係搞唔掂，又要使一筆再整，完全唔值200幾萬」。

單位裝修感覺壓迫 網民：肥少少都入唔到廚房

有網民則指單位裝修感覺壓迫，「377呎其實唔係細，公屋開則已經算四正，係香港嚟講甚至夠2個人住，點解整到個感覺咁逼夾」、「3,700呎就話擺洗衣機乾衣機啫，370呎你就咪搞咁多嘢啦」、「肥少少都入唔到廚房」、「咁似細個嗰時玩the Sims，將間屋啲家俬裝修亂咁擺咁」。

（facebook／threads）

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