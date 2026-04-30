靚裝？377呎公屋售258萬　標榜附送家電　被嘲似停屍間：法證先風

每人對家居裝潢風格各有喜好，但若然是「法證先鋒feel」的設計，大家又能否接受？有地產代理在社交平台發文，指有377呎的公屋現開價258萬元放售，指「全新靚裝修」包送電器，不過她分享單位內部影片卻引來網民熱議，事關全屋牆身幾乎以灰白色為主，更令人錯愕的是廚房前的牆磚採用白色格紋，且用銀色不銹鋼洗手盆，有網民笑指似停屍間，揶揄「法證先風」、「驗屍風？」、「而家連法醫都可以Work from home」。



另有留言質疑地產代理「擘大眼講大話」，「係咪對靚裝修有咩誤會」、「簡約公屋都靚過你」、「原本個設計師係咪飲大咗兩杯？」、「啲taste搞唔X掂，買返嚟要全爆，慘過買新居屋」。



有公屋單位開價258萬放盤，裝修被嘲似停屍間。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

377呎公屋單位放盤 開價258萬元

該地產代理在threads帳號「michelle.lcy」發帖，詢問「有無朋友仔有綠表或者白表呀」，稱現有377呎的公屋單位正在放盤，開價258萬元，聲稱「全新靚裝修」連電器，3分鐘即可到達市區地鐵站，呼籲有興趣人士可以私訊聯絡她，但未有透露單位所在地。

單位備有乾衣機、洗衣機、雪櫃，基本家電齊全。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

從大門進入即可看見以白色格紋瓷磚鋪設的半開放式廚房，選用銀色不銹鋼洗手盆。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

灶頭則位於洗手盆旁邊的小房內。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

內裝新簇、備基本家電 半開放式廚房裝修設計惹議

從樓主拍攝單位內部的影片可見，內籠裝修新簇，全屋鋪上木色系地板，牆身則以灰白色為主，備有乾衣機、洗衣機、雪櫃，基本家電齊全。從大門進入，即可看見以白色格紋瓷磚鋪設的半開放式廚房，選用銀色不銹鋼洗手盆，而灶頭則位於洗手盆旁邊的小房內。洗手間裝潢不過不失，但喉管露出得相當顯眼；全屋未有間隔出睡房，只在中央位置擺放大型置物木櫃，以打造私密空間；從單位窗邊望出直望附近樓宇，俗稱「樓望樓」，有阻視野。

內籠裝修新簇，全屋鋪上木色系地板，牆身則以灰白色為主。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

內籠裝修新簇，全屋鋪上木色系地板，牆身則以灰白色為主。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

洗手間喉管露出得相當顯眼。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

全屋未有間隔出睡房，只在中央位置擺放大型置物木櫃，以打造私密空間。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

全屋未有間隔出睡房，只在中央位置擺放大型置物木櫃，以打造私密空間。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

全屋未有間隔出睡房，只在中央位置擺放大型置物木櫃，以打造私密空間。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

大型置物木櫃。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

從單位窗邊望出直望附近樓宇，「樓望樓」有阻視野。（「threads＠michelle.lcy」影片截圖）

裝修風格被嘲似停屍間：法證先風

帖文一出隨即惹來網民熱議，更被轉載至其他社交平台，不少人指單位使用白色瓷磚以及不銹鋼洗手盆，給人感覺恐怖，「cXs，第一眼望以為係停屍間」、「殮房咁喎……」、「驗屍風？」、「呢間屋嘅風格係咪叫法證先風」、「而家連法醫都可以Work from home」、「夜晚會唔會有另一感覺」、「我無綠表又無白表，不過有『出屍（師）表』」、「好似啲恐怖密室逃脫game」。

有網民指單位似停屍間，「cXs，第一眼望以為係停屍間」。（threads圖片）

有人笑稱單位裝修風格為「法證先風」。（threads圖片）

地產代理稱「靚裝」 網民：簡約公屋都靚過你

有留言質疑單位和「靚裝」根本風馬牛不相及，「係咪對靚裝修有咩誤會」、「原本個設計師係咪飲大咗兩杯？」、「簡約公屋都靚過你」、「格局同裝修都極kam」、「啲taste搞唔X掂，買返嚟要全爆，慘過買新居屋」、「而家好似300萬都買到居屋喇喎……同埋你個裝修真係搞唔掂，又要使一筆再整，完全唔值200幾萬」。

單位裝修感覺壓迫 網民：肥少少都入唔到廚房

有網民則指單位裝修感覺壓迫，「377呎其實唔係細，公屋開則已經算四正，係香港嚟講甚至夠2個人住，點解整到個感覺咁逼夾」、「3,700呎就話擺洗衣機乾衣機啫，370呎你就咪搞咁多嘢啦」、「肥少少都入唔到廚房」、「咁似細個嗰時玩the Sims，將間屋啲家俬裝修亂咁擺咁」。

（threads＠michelle.lcy）