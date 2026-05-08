元朗村屋頂層連天台月租$5200！地產代理疑AI改圖　網民揭穿崩位

身處AI（人工智能）時代，眼見未為真，但竟然連地產放盤都要使用AI改圖？有地產代理近日在社交平台群組發帖，指元朗有村屋放租，2樓頂層連天台月租5,200元，交通方便且非事故單位，強調上傳單位內的照片「100% 現場實境拍攝，絕對真實」，有興趣人士可以即時安排上樓視察。



不過就被網民質疑照片疑經處理，「個AI整咗2個洗水（手）盤出嚟」、「據我所知呢個單位內部唔係咁乾淨㗎喎」。其實早前有使用相同聯絡方法的地產代理曾分享同一租盤，但對方上傳單位內籠的照片較為殘舊，亦有擺放不少家俬雜物，更具真實感，與樓主上傳「極度新淨」的照片明顯有分別，但仍能看出是同一單位，未知是否稍為修改單位內籠照片，以便吸引有興趣人士。



元朗有村屋放租，2樓頂層連天台月租5,200元。（「facebook@新界村屋租售」圖片）

元朗有村屋放租，2樓頂層連天台月租5,200元。（「facebook@新界村屋租售」圖片）

元朗村屋頂層連天台放租 月租$5,200

有地產代理在facebook群組「新界村屋租售」發帖，指有一間位於元朗村屋的獨家租盤，2樓頂層連天台同樣350呎，月租5,200元，2樓為一房間隔。

代理稱，步行2分鐘即可搭乘輕鐵、巴士、小巴，「多車」往返九龍，附近亦有通宵車，強調「全幢無事故發生」、「100% 現場實境拍攝，絕對真實」，而單位有光纖入屋，確保網速。代理又指，有單位鑰匙，可以隨時上門看樓盤，但業主不接受租客是外籍或養狗人士。

代理聲稱：100%實境拍攝 照片穿崩惹議

從代理上傳個別照片所見，單位客廳、睡房、天台驟眼看並無異樣，乍看之下是一間已翻新的村屋。不過廁所、露台、其他地方的配色完全不像是實境拍攝，更令人詫異的是，狹窄的廁所內居然裝設有2個洗手盤。

地產代理聲稱單位照片「100% 現場實境拍攝，絕對真實」。（「facebook@新界村屋租售」圖片）

但狹窄的廁所內居然裝設有2個洗手盤。（「facebook@新界村屋租售」圖片）

配色完全不像是實境拍攝。（「facebook@新界村屋租售」圖片）

配色完全不像是實境拍攝。（「facebook@新界村屋租售」圖片）

網民質疑：個AI整咗2個洗水（手）盤出嚟

帖文引來部份人士表示有興趣，詢問樓主實際地址，但有眼利網民提出質疑，「100%實景拍攝？你確保無AI 過？據我所知呢個單位內部唔係咁乾淨㗎喎」、「個AI整咗2個洗水（手）盤出嚟」。

租盤曾出現在其他租屋群 由相同聯絡方法地產代理出PO

事實上，該單位於4月中曾有另一位地產代理在facebook其他群組發帖，單位全部資料幾乎相同，甚至聯絡代理的電話號碼都一模一樣，只是當時開價5,799元，而實境照片亦和樓主上傳的照片非常相似，惟具有曾居住的殘舊感，樓主照片則顯得單位較「新淨」。兩者事隔近1個月再度發帖，未知是否稍為修改單位內籠照片，以成功吸引有興趣人士。

該單位於4月中曾有另一位地產代理發帖，全部資料幾乎相同，當時開價5,799元。（「facebook@元朗村屋租售群」圖片）

另一地產代理分享的圖片有曾被人居住的殘舊感。（「facebook@元朗村屋租售群」圖片）

另一地產代理分享的圖片有曾被人居住的殘舊感。（「facebook@元朗村屋租售群」圖片）

另一地產代理分享的圖片有曾被人居住的殘舊感。（「facebook@元朗村屋租售群」圖片）

另一地產代理分享的圖片有曾被人居住的殘舊感。（「facebook@元朗村屋租售群」圖片）

另一地產代理分享的圖片有曾被人居住的殘舊感。（「facebook@元朗村屋租售群」圖片）

Google gemini 分析：照片極高機率由AI生成

根據Google gemini 分析指，這組照片極高機率是使用AI生成，而非真實存在的物業實景。分析指，露台水管走向不合邏輯，天花板和牆壁上的白色水管接駁位很奇怪，在沒有支撐的情況下改變方向；靠近廁所牆邊擺放的綠色地拖，似乎和地下沒有貼合；而天台矮牆上的通風磚，每個孔洞的形狀和大小都在隨機變化，沒有統一的模具標準。

（facebook群組）