《三國演義》騙了你多年：「桃園三結義」並沒發生、大哥不是劉備

《三國演義》是許多人童年必讀的經典讀選之一，由元末明初小說家羅貫中改編自正史《三國志》。然而，其實有許多橋段並非史實，而最讓人訝異的細節便是大家所耳熟能詳的「桃園三結義」，就是羅貫中杜撰出來的故事。



根據正史，劉備、關羽和張飛3人雖然情同兄弟，但並未真正結拜成兄弟，且按照史料記載的出生年分，關羽其實比劉備年長1歲，大哥應該是關羽才對。

桃園三結義其實是假的！歷史專家曝電視劇沒演的史實：大哥竟然不是劉備。（AI生成圖片，01製圖）

桃園三結義其實是假的！電視劇沒演的史實曝光​

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關於三國正史中的真相，內地河北大學文學院教授韓田鹿在YouTube頻道《百家講壇》指出，《三國演義》中出現的「桃園三結義」情節，在正史中並未有相關紀載，因此並未屬實。而且就算劉備、關羽和張飛3人結拜為兄弟，大哥也不會是劉備，因根據《祀田碑記》等歷史資料，關羽出生於西元160年，比劉備還要年長1歲，因此大哥應是關羽。

而從《三國志》記載來看，劉關張3人雖然沒有真的結拜為兄弟，但彼此的感情也十分深厚，遠超過君臣，他們認識的時間很早，友情持續一生都沒有改變，關羽和張飛不離不棄地跟著劉備四處征戰，劉備也用行動證明義氣，得知關羽被東吳殺死後，不顧後果也要為了關羽報仇。

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《三國演義》之所以要建構出「結義」的情節，韓田鹿表示，古代傳統社會價值與歷史背景中，人與人之間存在次序差別，也就是以「自己」為中心，依照親疏遠近進行關係的排序，透過「結義」將原本沒有血緣關係的朋友模擬為兄弟。古代透過此種結拜儀式，「可以迅速拉近彼此的感情，互相承擔比一般朋友更重的責任與義務。」韓田鹿補充道。

除此之外，自古以來民間就有結義文化，比如漢高祖劉邦曾與項羽約定為兄弟、漢文帝與匈奴單于結義等，三國時代中也有諸多案例。而歷史文獻上的結義，大多的目的仍是屬於是政治領袖間政治利益的考量下的產物，較類似政治與利益結盟。宋代之後，統治者意識到結義文化對國家政權穩固有著極大的不安定因素，於是開始嚴格禁止。

自宋代後，在上層階級的文化中結義形式已不再，不過這種文化在民間仍然十分盛行，隨著都市化與經濟發展，市民階層壯大，越來越多農民離開鄉村到城市，但獨自離鄉背井經常會感到孤單、無助，唯有找人互相幫助、依靠，才能在城市中立足，因此結義才會流行於民間，也促成了城市中許多團體的形成。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：桃園三結義其實是假的！歷史專家曝電視劇沒演的史實：大哥竟然不是劉備】