章回小說《三國演義》第五回中，各路諸侯聯軍討伐董卓，在汜水關卻收到敵軍大將華雄的挑戰，數員將領都成了他的刀下亡魂，直到關羽自請出戰，在溫酒還沒變涼之際，就帶著華雄的首級歸來。



但很多人不知道，「溫酒斬華雄」的故事純屬虛構，真正斬殺華雄的英雄並非關羽，而是孫權的爸爸，也就是人稱「江東猛虎」的孫堅。

他一生立下不少難以超越的壯舉，卻不幸英年早逝。

三國史｜斬華雄的不是關羽而是他 戰神呂布也非對手 結局卻悲慘（01製圖）

擊敗呂布 37歲英年早逝 點圖放大看看「江東猛虎」孫堅的傳奇一生：

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英雄出少年，17歲的孫堅一戰成名

孫堅，杭州富陽人，年紀輕輕就展現勇猛過人的特質。

根據《三國志》記載，17歲的他跟隨父親乘船到錢塘江，正巧遇上一幫強盜掠奪財物，江上的船隻嚇得不敢輕舉妄動，孫堅見狀對父親說：「讓我來解決這些盜匪！」

想到兒子一人單挑數名強盜，恐怕毫無勝算，孫堅的父親自然反對到底，但一心想助人的孫堅不管，提著大刀就衝上岸，盜匪看到這位不怕死的人嚇得落荒而逃，而這一戰讓孫堅聲名大噪，被提拔為當地縣吏，開啟了他的傳奇人生。

公元184年，由張角發起的「黃巾之亂」爆發，大批叛軍橫掃了整個中原地區，東漢江山搖搖欲墜。孫堅隨即統整手下精兵，又在鄉里募集壯丁，與朝廷大將中郎將朱儁南征北討，屢屢大破敵軍，被朝廷冊封為別部司馬。

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跟隨聯軍征討董卓，孫堅英勇過人留青史

多年後，漢靈帝駕崩，董卓獨攬朝政大權，在京城橫行跋扈，其暴虐無道的行徑，令人人憤怒。不久，東郡太守橋瑁忍無可忍，率先發難，立刻獲得各路諸侯的響應，而當時位在荊州長沙的孫堅也加入行列，成為汝南軍閥袁術的部將。

在討伐董卓期間，孫、董兩方陣營互有勝負。董卓首先派東郡太守胡軫前來挑戰，駐守城外的孫堅當時正與部屬飲酒，隨著敵軍數量越來越多，他不疾不徐離開座位，引導軍隊撤回城中，並解釋道：

我不馬上起身離去，是擔心眾將士爭先恐後逃入城中，反而亂了大家要進城的次序。

來犯的胡軫見到兵馬整齊、紀律嚴明的孫堅軍，不敢貿然攻城，最終撤兵離去。

隔年，孫堅率軍主動進攻，沒想到這次卻吃了大敗仗，被董卓軍不停追殺，還差點丟了性命，但孫堅沒有因此灰心喪志，他很快振作起來，在接下來的大小戰役中，接連獲勝。

董卓聽説孫堅又想進攻，於是派遣手下大將呂布、胡軫帶五千人馬迎戰，性急的胡軫聽信謠言，以為在陽人城內的孫堅守軍薄弱，於是展開進攻，卻大敗而歸。

當天夜裡，正在休息的胡軫與將士又聽信謠言「孫堅要來夜襲」，嚇得丟盔棄甲逃命，孫堅乘勢出城追擊，還斬殺了胡軫的部下華雄。

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孫堅率先攻入洛陽，卻遭盟友背叛

深怕早晚被孫堅打敗，董卓於是派手下前去說服，希望與孫堅家聯姻，還允諾將授予他更高的朝廷官職；然而，孫堅一聽便回絕：

董卓，你大逆不道，蕩覆王室，如今不把你誅三族，示眾全國，我死也不瞑目，難道還要和親嗎！

隨即調派兵馬繼續進逼洛陽。

氣極敗壞的董卓親自領兵與孫堅交戰，結果被打得落花流水，連手下最強戰將呂布也不敵敗走，兩人最後帶著殘兵逃離洛陽。

隨後，孫堅率軍攻進洛陽，搶下討伐董卓的頭功，本可以繼續追擊，但各路諸侯按兵不動，不再提供支援，原來他們都忙於爭權奪利，趁機擴張自己的領土，孫堅知情後感嘆：「我們同舉義兵，是為了挽救江山社稷，如今逆賊將被掃滅，內部卻爭鬥起來，我要跟誰戮力同心，才能回天轉日呢？」只好黯然撤離洛陽。

遭黃祖伏兵偷襲，一代名將不幸陣亡

不久，回到江東發展的孫堅又捲入另一場戰爭，他奉袁術之命攻打荊州劉表，與劉表部將黃祖展開大戰。

黃祖不敵逃入山中，孫堅趁勝追擊，卻發現兩邊山峽竹林間早已佈滿伏兵，黃祖軍頻放暗箭，又投下圓木落石，孫堅當場陣亡，終年37歲，手下將士無不感慨萬分。

儘管孫堅早逝，但所謂「虎父無犬子」，他的兩位兒子孫策、孫權繼承家業，持續深耕江東。

17年後，孫權率軍出征黃祖大獲全勝，還當場殺了黃祖，報了殺父之仇。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：一切都以英國王室形象為重！帝國史學者揭露：維多利亞時期就有「梅根」】