不是黃忠！唯一被《三國志》認證神射手是他　成語｢貫手著棼｣來源

說到三國神射手，第一個想到的是黃忠嗎？大錯特錯！唯一被《三國志》認證的神射手是其實是東吳猛將太史慈！



這位武力值爆表的美鬍子戰士不只能打，頭腦也是很聰明的，雖然東吳的智商擔當完全被周瑜給拿走了，但從他早年被通緝的超狂經驗、以及他後來的作戰，都能看出他相當有智謀。

但今天不只要說太史慈多能打，更是要來談談這位名將和他的Boss孫策從相遇相殺到相知相惜的故事……

三國神射手非黃忠？能一箭射穿敵兵手掌 這四字成語說的就是他（01製圖）

前線小卒卻獨自和小霸王孫策打成平手改寫命運 點圖放大看看太史慈的傳奇故事：

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搶奪公文大作戰！把人推倒在車裡然後……

那個時候東萊跟青州政府之間不合，同時向中央政府上奏批鬥對方，但是中央只會看先到的公文，為了讓自己的公文先被看到，兩邊各派出使者PK。

於是東萊代表太史慈、連夜趕路，總算是在青州代表到中央前攔下他，問他說：

你來送奏章？東西呢？你確定上面沒寫錯？

不認識太史慈的青州代表就傻傻地把奏章拿出來給他看，太史慈咻咻地就用懷裡的刀把奏章砍成碎片。

青州代表嚇傻了，正要大聲喊「破壞公文！」不過他還沒來得及罵人就被太史慈拖到了車上，摀住他的嘴說：

噓，你拿出奏章給我有罪，我破壞奏章也有罪，現在我們在同一艘船上，一起逃走吧，至少這樣我們都能活下來。

然後他們就一起逃走了，只是青州代表在車上熟睡的時候，太史慈偷偷回到了洛陽，把東萊的奏章程上去、完成任務，年少的太史慈也因此一炮而紅。但之後被氣得半死的青州政府通緝，不得已帶著全家開始流亡人生。

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為報恩獻出生命 孔融愛他愛得要死

那個梨子被哥哥吃掉的孔融也聽說了這號人物，並對他很感興趣，時不時就送東西到他家去給他媽媽，採取欲得其人先捧他媽的招式。不久後，孔融在對付黃巾賊時被圍困，太史慈媽媽就叫兒子去救孔融，畢竟收了人家這麼多東西是為有恩，做人要懂得報恩。

太史慈便聽媽媽的話，趁夜翻進了被圍困的城中，自願幫孔融送信給劉備，可是城外都是黃巾賊，要怎麼出去呢？他每天抱著箭靶去城外練箭，練完就回城裡，一開始黃巾賊還很警戒他，但時間一長，他們也就習慣了，偶爾還會喊兩聲小帥哥射得真好。太史慈看他們鬆懈下來，就立刻策馬奔出，黃巾賊反應過來時他已經跑到很後面了，追上去的一個個都被射死了。

後來孔融當然得救了，更是喜歡太史慈這個小鮮肉，幾次想招於麾下，但他的追求失敗了，太史慈之後遇到了他人生最重要的那個人。

人生轉捩點 孫策抓到的太史慈的那一根

太史慈原本想去揚州投靠老鄉劉繇，但卻不受重用，只當了一個前線偵查兵。或許是命運安排吧，當他在一個人在前線亂晃時遇上了前來平定江東的小霸王孫策，照理來說他應該要回頭報告長官，但誰沒聽過小霸王名聲？腦子一熱，太史慈便迎上去，說要單挑小霸王。孫策帥氣地揮了揮手，讓一擁而上的部將退下，自己上前迎戰。

絕世高手的巔峰對決向來只發生在一瞬，只見兩人騎馬朝對方衝去，太史慈手上就多了孫策的帥氣頭盔，正當他得意之時，卻驚訝地發現自己插在背後的手戟竟在對方手裡。勢均力敵的狀況讓他們躍躍欲試地想進行下一階段的對決，但是雙方的大部隊都到場了，他們也沒辦法打下去了。

後來，孫策逐漸取下江東，太史慈作為江東士兵頑強抵抗到最後一刻，但還是被孫策俘虜了。孫策一見到被五花大綁的太史慈便上前親手解開了繩子，握住他傷痕累累的手說：

還記得那天我們打了一場，如果說我們初次相遇就在一起會怎樣呢？

太史慈別開了頭：「這……不好說。」孫策笑了起來，牽著太史慈說：「從今以後，我們一起幹大事吧！」

孫策很喜歡太史慈，但周邊的人可不怎麼相信這個「戰俘」，當孫策派太史慈去招降剩餘的江東士兵，很多人都勸孫策說：「這樣太史慈就不會回來了！」而孫策則是自信滿滿地說：

除了我、小子義（太史慈的字）還想和誰在一起啊？

太史慈臨行前，孫策還把他送到了城門口，依依不捨地抓著他的手問他什麼時候回來，太史慈說60天。後來他果然如期回來了，而孫策也大大重用他，封他為將軍。

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神射手遺言：我還想提著我七尺長的大劍去見皇帝啊！

太史慈後來跟著孫策掃平江東，又立下了很多戰功，連曹操都寄信來拉攏他，但他一心一意地跟隨孫策，為孫吳勢力擴展。其中最有名的事蹟當屬「貫手著棼」，就是當敵人順著樑木爬上城牆時，邊爬邊罵孫策多麼卑鄙無恥，太史慈就不爽了，罵誰都可以不可以說我們家阿策不好，就一箭射穿那人的手掌，將其釘在樑木上、動彈不得。

只可惜，在影響三國局勢最重要的赤壁一戰前，太史慈就因病英年早逝了。臨終前他嘆息著：

我還想提著我七尺長的大劍見皇帝，怎麼就這樣死了呢？

帶劍上朝是天子給予臣子最大的榮譽，太史慈原本想看著自己用心輔佐的孫策一步步登上皇位，只是沒想到等不到那一刻，確實讓人覺得可惜。

孫策能在江東打下吳國基礎、壯大勢力，周瑜和太史慈絕對是首要功臣，周瑜堪比諸葛亮的頭腦就不用說了，太史慈不論忠義節操還是武勇智謀，絕對都是一流的名將，如果他也能踏上赤壁戰場，或許三國的歷史會有所不同吧！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「如果我們初次相遇就在一起，會幸福嗎？」孫策牽起他的手說這句話，三國神射手從此被收服】